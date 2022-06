Cilic und Rublev spielten den ersten Super-Tiebreak in der Geschichte des Court Philippe-Chartrier - die neue Tiebreak-Regel im fünften Satz war erst vor den French Open 2022 eingeführt worden. Im Tiebreak machte Cilic nach 1:2 neun Punkte in Folge und verwandelte nach 4:10 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball. Rublev war dabei den Tränen nahe.

"Ich war heute einfach ich. Besonders der fünfte Satz war ein enormer Kampf. Andrey hat unglaublich gut gespielt und war auch unglaublich fair. Aber irgendwie war es heute mein Tag", sagte der 33 Jahre alte glückliche Sieger.

Der US-Open-Sieger von 2014 trifft im Halbfinale auf Casper Ruud (Norwegen/Nr. 8) oder Shootingstar Holger Rune (Dänemark). Für beide ist es die erste Viertelfinal-Teilnahme bei einem Grand Slam.

Der 33 Jahre alte Kroate war zuletzt 2018 in New York im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers gestanden. 2017 hatte er in Wimbledon, 2018 bei den Australian Open das Finale erreicht.

Neun Punkte am Stück! Cilic dominiert Match-Tiebreak, Rublev den Tränen nahe

Cilic mit 88 Gewinnschlägen - und 71 Fehlern

Gegen Rublev schlug der 1,98-m-Hüne insgesamt 33 Asse. Insgesamt gab es nur vier Breaks - jedes entschied einen Satz. Letztlich setzte sich mit Cilic der risikofreudigere Spieler durch: 88 Gewinnschlägen standen beim Kroaten 71 unforced errors gegenüber (Rublev: 35 und 31).

"Unglaublich! Früher hat er sich auf Sand viel schlechter bewegt", analysierte Mischa Zverev bei Eurosport: "Aber jetzt mit 33 hat er's plötzlich drauf."

"Was für ein Kampf", freute sich John McEnroe bei Eurosport mit Cilic: "Das hast du dir verdient."

Erst krachender Return, dann Netzkantenglück - Cilic breakt Rublev

Rublev verpasst zum fünften Mal ein Grand-Slam-Halbfinale knapp

Für Rublev ist es nach den US Open 2017 und 2020 sowie den French Open 2020 und den Australian Open 2021 bereits die fünfte Viertelfinal-Niederlage bei einem Grand Slam.

Anfang des fünften Satzes hatte Rublev beim Stand von 1:1 und Aufschlag Cilic für großen Applaus gesorgt. Obwohl Linienrichter und Stuhlschiedsrichterin einen Stopball seines Kontrahenten im Aus gesehen hatten, willigte Rublev der Wiederholung des Punktes ein.

Cilic hatte den Ball auf der Linie gesehen und diskutierte angeregt mit der Unparteiischen. Für Rublevs Geste gab es nicht nur Beifall von den Rängen, sondern auch von Cilic. "Er ist wirklich einer der nettesten Menschen überhaupt", meinte Mischa Zverev.

Perfekter Konter! Rublev passiert Cilic aus der Bedrängnis

