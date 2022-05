Tennis

French Open 2022 - Medvedev versöhnt sich mit der Roten Asche in Paris: "Endlich wieder träumen"

Moderator Matthias Stach schaut mit Eurosport-Experte Mischa Zverev in der Sendung Matchball auf die Matches vom Donnerstag bei den French Open in Paris. Das Duo wirft einen Blick auf Daniil Medvedev, der nach Verletzung wieder groß aufspielt - und das obwohl die Rote Asche eigentlich überhaupt nicht mag. Außerdem erklärt Zverev, auf was es für seinen Bruder gegen Brandon Nakashima ankommen wird.

00:29:24, vor einer Stunde