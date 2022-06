Damit zog der 35-Jährige mit Jimmy Connors gleich, dem beim Grand Slam in New York zwischen 1973 und 1985 bei den US Open dasselbe geglückt war.

Zuletzt schied Djokovic 2009 in Paris schon vor dem Viertelfinale aus. Damals verlor der Weltranglistenerste in der dritten Runde von Roland-Garros überraschend gegen den Deutschen Philipp Kohlschreiber 4:6, 4:6, 4:6.

Ad

Seither erreichte der Serbe allerdings immer mindestens die Runde der besten Acht. 2012, 2014, 2015 und 2020 musste sich Djokovic erst im Finale geschlagen geben, 2016 und 2021 holte er zudem seine einzigen Titel bei den French Open.

French Open McEnroe zu Alcaraz-Aus: "Zum ersten Mal hat er wie 19 ausgesehen" VOR 2 STUNDEN

Sollte der 20-malige Grand-Slam-Sieger somit auch im kommenden Jahr wieder im Viertelfinale stehen, würde er übergreifend für alle vier Grand Slams einen neuen Rekord aufstellen und Connors hinter sich lassen.

Nadal mit ganz feinem Händchen: Djoker fliegt fast ins Netz

Rekord für Rafael Nadal nicht zu erreichen

Nadal wiederum hat keine Chance diesen Bestwert in seiner Karriere zu erreichen - nicht einmal bei seinem Lieblingsturnier in Paris. Denn der Spanier hat im Moment lediglich einen Lauf von sechs Viertelfinals in Folge. Im Jahr 2016 hatte Nadal wegen einer Handgelenksverletzung gar nicht erst zu seinem Drittrundenmatch in Roland-Garros gegen Marcel Granollers antreten können.

Um den Rekord von Djokovic und Connors überhaupt einstellen zu können, müsste Nadal also noch mindestens sieben Jahre in Paris antreten. Dann wäre Nadal fast 43 Jahre alt. Ein Szenario, das wohl auszuschließen ist.

Das könnte Dich auch interessieren: "Nadal vertreibt Djokovic aus seinem Reich": Die Pressestimmen

Tennis vom anderen Stern! Nadal und Djokovic ernten Standing Ovations

French Open Stars über Night Sessions in Paris: "Es ist ohne Frage zu spät" VOR 3 STUNDEN