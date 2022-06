Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal hat das Duell der Tennis-Topstars gegen Novak Djokovic nach großem Kampf für sich entschieden und ist nur noch zwei Siege von seinem 14. Titelgewinn bei den French Open entfernt.

Der Spanier beendete um ca. 1:15 Uhr nachts in Paris die Viertelfinal-Partie mit seinem vierten Matchball gegen den Weltranglistenersten und Titelverteidiger mit 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) und trifft im Halbfinale am Freitag auf die deutsche Nummer eins Alexander Zverev.

Der nächtliche Viersatz-Krimi sorgte daher auch in den internationalen Medien für die großen Sport-Schlagzeilen des darauffolgenden Morgens.

Eurosport.de präsentiert die Pressestimmen zum Gigantenduell Nadal gegen Djokovic:

Deutschland

Sport Bild: "Um 1:14 Uhr hatte Nadal Djokovic besiegt: Mehr Tennis kann man sich nicht wünschen! Rafael Nadal gegen Novak Djokovic war ein Fest."

FAZ: "Nadal gewinnt Topstar-Duell gegen Djokovic: Rafael Nadal heißt der Gegner von Alexander Zverev im Halbfinale von Paris. Der Spanier besiegt Novak Djokovic in einem Match, das über vier Stunden dauert."

Spox.com: "'Sehr emotional': Sandplatzkönig Nadal ringt Djokovic nieder - jetzt wartet Zverev."

Tennisnet.com: "Rafael Nadal ringt Novak Djokovic in vier Sätzen nieder: Rafael Nadal steht im Halbfinale der French Open! Der Spanier setzte sich gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic in einem packenden Viertelfinale mit 6:2, 4:6, 6:2 und 7:6 (4) durch."

Spanien

AS: "Nadal bleibt in Paris: Die Mutter aller Rivalitäten im Welttennis erlebte in Roland-Garros ein weiteres unvergessliches Kapitel. Die Nummer 59 der legendären Duelle zwischen Rafa Nadal und Novak Djokovic endete in der Nacht gegen 1:20 Uhr mit dem Sieg des Spaniers, der seinen Sandplatzgarten im Philippe-Chatrier mit 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) in 4 Stunden und 12 Minuten verteidigte."

Marca: "Rafa Nadal holt sich die Krone von Djokovic und zieht zum fünfzehnten Mal ins Halbfinale von Roland Garros ein. Der Spanier kam trotz seiner Fußprobleme im vierten Satz von einem 2:5-Rückstand zurück und wehrte im fünften Satz zwei Matchbälle ab. Er hat an diesem Dienstag Novak Djokovic eine Lektion erteilt, um ihn nach Hause zu schicken und klarzustellen, wer der unangefochtene König der Welt ist."

Mundo Deportivo: "Ein außergewöhnlicher Nadal vertreibt Djokovic aus seinem Reich Roland-Garros. Rafa Nadal hat Novak Djokovic die Krone abgenommen, um an seinem 36. Geburtstag das Halbfinale gegen Alexander Zverev zu erreichen und seinen 14. Roland-Garros- sowie seinen 22. Grand-Slam-Titel anzugreifen."

Frankreich

L'Équipe: "König Nadal ist noch da: Rafael Nadal gewinnt seinen Kampf gegen Novak Djokovic und erreicht das Halbfinale bei den French Open. Nach einem Match, das alles hielt, was es versprach, setzte sich Nadal im Viertelfinale der French Open in vier Sätzen (6:2, 4:6, 6:2, 7:6 [4]) gegen Djokovic, den Titelverteidiger und die Nummer 1 der Welt, durch. Der Kampf dauerte 4 Stunden und 12 Minuten und endete am Mittwochmorgen um 1:15 Uhr."

Le Parisien: "Nadal triumphiert über Djokovic nach einer legendären Nacht: Der König der French Open gewann (6:2, 4:6, 6:2, 7:6) ein prächtiges Match der Legenden. Er besiegte die Nummer 1 der Welt und den Titelverteidiger und darf nun von seinem 14. Titel träumen. In der nächsten Runde trifft der Spanier auf den Deutschen Alexander Zverev."

England

Daily Mail: "Rafa Nadal triumphiert über Novak Djokovic in einem zermürbenden vierstündigen French-Open-Kampf für die Ewigkeit. Der Spanier setzt sich im Tie-Break des vierten Satzes durch, nachdem der Serbe aufgeschlagen hatte, um das Viertelfinale in einen Entscheidungssatz zu bringen."

BBC: "Nadal besiegt Djokovic in einem Late-Night-Thriller: Rafael Nadal hat einmal mehr bewiesen, warum er der größte Spieler in der Geschichte der French Open ist. Er besiegte seinen langjährigen Rivalen Novak Djokovic in einem Thriller zu später Stunde und erreichte das Halbfinale im Herreneinzel erreichte. Nadal, der seinen 14. Titel anstrebt, begann hervorragend und wehrte den Widerstand von Titelverteidiger Djokovic ab, um mit 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) in Roland-Garros zu gewinnen."

The Sun: "Französische Perfektion! Rafael Nadal gewinnt sensationell, entthront French-Open-Champion Novak Djokovic und nähert sich Grand Slam Nummer 22."

Mirror: "Rafael Nadal bezwingt Novak Djokovic in einem epischen Kampf und erreicht das Halbfinale der French Open. Nadal wird im Halbfinale der French Open auf Alexander Zverev treffen, nachdem er die Nummer 1 der Welt Djokovic besiegt hat."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Ein epischer Nadal besiegt Djokovic nach vierstündigem Kampf und setzt seinen Lauf zum 14. Roland-Garros-Titel fort. Episode 59 einer bereits legendären Rivalität trägt die Handschrift des Mallorquiners."

Corriere della Sera: "Nadal besiegt Djokovic in 4 Sätzen und fliegt erneut ins Halbfinale: Nein, es war nicht das letzte Spiel. Rafa Nadal lehnt die Niederlage ab, lehnt das Ende ab und macht weiter. Er hat 13 Mal in Roland Garros gewonnen, er hatte zugegeben, dass das Spiel gegen Novak Djokovic sein letztes auf dem Pariser Sand gewesen sein könnte. Aber es wird mit Sicherheit ein weiteres geben, am Freitag, an seinem 36. Geburtstag, gegen den Deutschen Zverev, der in einem weiteren spannenden Spiel Rafas Erben Carlos Alcaraz ausgeschaltet hat."

(mit SID)

