"Das ist das Risiko, das ein Doppelspieler eingeht, wenn er sich mit einem Einzelspieler zusammentut. Und er weiß das", erklärte sie gegenüber der dänischen Zeitung "Ekstra Bladet".

Zudem wäre Cabral ohne ihren Sohn niemals in den Genuss des Grand-Slam-Turniers in Paris gekommen. "Er hätte ohne Holgers Einzelplatzierung nicht beim Turnier antreten können. Natürlich entschied er sich dazu, Holger nach einem Doppel zu fragen, da er auf dessen Position angewiesen war, um in das Turnier zu kommen", führte sie weiter aus. Einen Vorwurf wolle sie Cabral dafür aber nicht machen: "Das ist auch gut so."

Rune hatte sich bei seinem Zweitrundensieg gegen den Schweizer Henri Laaksonen den Knöchel verstaucht und verzichtete auf Anraten seines Arztes auf den Einsatz im Doppel.

"Wenn so ein Pech bei einem Einzelspiel passiert, dann ist das eben das Risiko, das sie eingehen. Das sind die Bedingungen", fasste die Mutter des 19-Jährigen zusammen.

Cabral enttäuscht von Doppelpartner Rune

Cabrals Enttäuschung wird auch nach den Worten von Aneke Rune kaum verfliegen. "Aktuell bin ich einfach unendlich traurig", sagte der Portugiese zuvor im Interview mit "Raquetc". Besonders die Art und Weise, wie Rune seinen Rückzug kommuniziert hatte , stieß dem Portugiesen bitter auf. "Er hat es mir nicht einmal ins Gesicht gesagt, sondern nur eine Nachricht auf Instagram geschrieben", so der 25-Jährige.

Nach der Enttäuschung von Paris will es Cabral in Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli) noch einmal versuchen. Für das ehrwürdige Rasenturnier hat er sich gemeinsam mit seinem Jugendfreund Nuno Borges angemeldet. Rune steht indes am Montag im Achtelfinale der French Open Stefanos Tsitsipas gegenüber

