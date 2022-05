Francisco Cabral und Holger Rune sollten eigentlich am Donnerstag in der 1. Runde von Roland-Garros gegen das Doppel Jonny O'Mara/ Jackson Withrow antreten, doch Rune zog in letzter Minute zurück.

Die Begründung: Die Ärzte hätten ihm geraten, das Doppel abzusagen, um seinen Einsatz in der dritten Runde der Einzel-Konkurrenz am Samstag gegen Hugo Gaston nicht zu gefährden.

Bei seinem Zweitrunden-Sieg gegen den Schweizer Henri Laaksonen hatte sich Rune offenbar leicht am Knöchel verletzt.

Für Cabral zerschlug sich durch die Entscheidung des Dänen ein Traum: "Aktuell bin ich einfach unendlich traurig", sagte der Portugiese im Interview mit "Raquetc": Ich bin seit Samstag hier und trainiere, warte, schaue mir Spiele an, entdecke diese neue Welt. Es ist mein erstes Grand Slam und ich habe dem Match so sehr entgegengefiebert."

Cabral kritisiert: "Er hat es mir nicht einmal ins Gesicht gesagt"

Rune habe ihm erst 15 Minuten vor dem Match Bescheid gegeben. Nicht genug Zeit, um sich einen Ersatzpartner zu besorgen. Das Doppel wurde letztendlich von Sander Arends und Szymon Walków ersetzt.

Cabral kritisierte zudem, dass ihm Rune die schlechten Nachrichten nicht einmal persönlich mitteilte, sondern nur via Social Media.

"Seine Einstellung macht mich traurig. Er hat es mir nicht einmal ins Gesicht gesagt, sondern nur eine Nachricht auf Instagram geschrieben", so der 25-Jährige, der nun Wimbledon als nächstes Ziel ins Auge gefasst hat: "Es lief nicht gut, aber ich hätte nichts anders machen können. Ich werde einfach auf meine nächste Chance warten."

