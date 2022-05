Für John McEnroe, zu aktiven Zeiten aufgrund seiner Erfolge und der extrovertierten Art stets unter dem Brennglas der Medien, steht fest: "Dieses ganze Getöse musst du hinter dir lassen und ausblenden können."

Dies müsse auch Alexander Zverev tun. Der 25-Jährige werde schließlich "noch die nächsten zehn Jahre auf der Tour dabei sein". Er müsse "mit den Medien zu leben lernen", so der sechsfache Grand-Slam-Turniersieger aus den USA.

Ad

Allerdings: Zu Zeiten von McEnroe gab es noch kein Internet, keine sozialen Medien.

French Open Mahnung an Zverev und Tsitsipas: "Das sieht man bei Nadal und Djokovic nicht" VOR 17 STUNDEN

Dennoch sei der Druck durch klassische Zeitungen auf die Spieler groß gewesen. "Die englische Presse, besonders die Yellow Press in den 80er-Jahren, hat dich zerfetzt. Da ging es um Freundinnen, da wurden Dinge erfunden. Das war wirklich unfassbar", erinnert sich der 63-Jährige.

McEnroe: "Es ist nicht schlimmer als damals"

Die heutige Situation sei daher "nicht schlimmer als damals". Es wäre ein abendfüllendes Programm, diesen Standpunkt zu diskutieren.

Zverev gesteht mentale Probleme: "Hatte dieses Jahr zu kämpfen"

Unstrittig aber ist, dass durch Twitter, Instagram, Facebook und Co. eine ganz neue Art von Öffentlichkeit entstanden ist. "Mit den sozialen Medien und vielen anderen Plattformen ist man viel mehr involviert und es gibt viel mehr Hass", monierte Zverev während einer Pressekonferenz in Roland-Garros

Er selbst versuche, diese Dinge nicht allzu ernst zu nehmen. "Meine mentale Gesundheit hängt nicht von den sozialen Medien ab", betonte der Weltranglistendritte.

Zverev: "Lernen, nicht darauf zu schauen"

Insgesamt habe er mental "dieses Jahr sehr zu kämpfen" gehabt. Aber: "Ich spreche nicht darüber. Ich glaube, andere Spieler sind offener. Ich tue das nicht so gerne."

An der Tatsache, dass sein Verhalten auf und neben dem Platz in den sozialen Medien permanent kommentiert wird, kann Zverev indes nichts ändern. Daher stimmt der Olympiasieger in einem Punkt komplett mit McEnroe überein. "Man muss lernen, nicht darauf zu schauen!"

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Zverev wehrt Matchball ab und verhindert K.o.

Wind-Probleme und kein Matchplan: Zverev erklärt Startschwierigkeiten

French Open 886 Mal Roland-Garros - die French Open live bei Eurosport 17/05/2022 AM 09:53