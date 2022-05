Der Pressevertreter war offensichtlich nicht nur damit beschäftigt, Zverev zu seiner Partie gegen Báez zu befragen, sondern hantierte auch mit seinem Smartphone herum.

Zverev wollte aber zumindest Blickkontakt zu seinem Gesprächspartner.

Ad

"Könnten sie mich wenigstens ansehen, wenn ich ihnen eine Antwort gebe? Weil sie mir diese Frage gestellt haben und gerade an ihrem Telefon waren", wandte sich Zverev an den Reporter. Mit einem Lächeln zwar, aber die Message kam an.

French Open Medvedev denkt um - plötzlich darf es dreckig werden GESTERN AM 20:39

Neben den sportlichen Aspekten kam auf der Pressekonferenz auch das Thema Social Media zur Sprache, oder genauer: die vielen negativen Kommentare, mit denen Sportler umzugehen haben.

"Man muss lernen, nicht darauf zu schauen. Meine mentale Gesundheit hängt nicht von den sozialen Medien ab", erklärte Zverev.

Zverev: "Bei jeder Kleinigkeit eine Kamera dabei"

Generell habe die Beobachtung durch die Medien extrem zugenommen.

2. Runde: Thriller! Emotionaler Zverev wendet frühes Aus ab - Highlights

"Ich glaube, die Spieler von vor 20, 30 Jahren verstehen das nicht, denn heute ist bei jeder Kleinigkeit, die man tut, eine Kamera dabei oder jemand, der sie kommentiert oder darüber schreibt", führte Zverev aus. "Heutzutage, mit den sozialen Medien und vielen anderen Plattformen, ist man viel mehr involviert und es gibt viel mehr Hass."

Das sei aber "die Welt, in der wir jetzt leben. Es ist traurig, das zu sehen. Aber das ist die Realität, denn ich denke, dass die sozialen Medien jedem eine Plattform bieten, um zu sagen, was er will - ob gut oder schlecht."

Sportlich geht es für den Hamburger indes in Runde drei gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima weiter.

Das könnte Dich auch interessieren: Tennis-Legende schlägt Alarm - das muss Zverev ändern

Matchball abgewehrt: Hier wendet Zverev das frühe Aus ab

French Open Zverev richtet auf Pressekonferenz kuriose Bitte an Journalist VOR EINER STUNDE