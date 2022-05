"Rafa wird auf einen Gegner treffen, der hochmotiviert ist", sagte Wilander im Gespräch mit Eurosport. Er ergänzte: "Novak wirkt unheimlich stark, er ist sehr entschlossen. Er bewegt sich unglaublich gut, er ist aggressiv wie ich ihn selten gesehen habe."

Der 57-Jährige unterstrich zudem seine enorme Vorfreude: "Ich freue mich unglaublich auf dieses Match, vor allem, wenn ich mich an das Halbfinale des vergangenen Jahres erinnere. Ich habe damals gesagt, dass es sich dabei vielleicht um das wichtigste Spiel der Geschichte handelt", erklärte Wilander und schob nach: "Und das sage ich jetzt erneut."

Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger geht davon aus, dass die Tennis-Fans sich damit anfreunden sollten, in Zukunft nicht mehr allzu viele Duells zwischen den beiden Superstars zu sehen.

"Wir müssen diesen Moment wirklich schätzen, weil ich nicht weiß, wie oft diese Jungs bei Roland-Garros oder bei den US Open spielen werden."

Das Viertelfinal-Match in Paris sei "eine unglaubliche Gelegenheit, diese großartigen Spieler zu schätzen." Wilander prophezeit, dass das Publikum sich auf die Seite Nadals schlagen wird. Dennoch sieht er darin keinen Nachteil für den Djoker: "Novaks Körpersprache vermittelt: 'Wisst Ihr was, ich werde euch zeigen, dass ich die Nummer eins der Welt bin' – das hilft ihm beim Publikum."

Die beiden Legenden treffen in ihrer Karriere bereits zum 59. Mal aufeinander. Nadal kündigte jüngst an, dass es sein letzter Auftritt bei seinem Lieblingsturnier (13 Siege) sein könnte . "Vor zweieinhalb Wochen habe ich nicht gewusst, zu was ich fähig bin", sagte Nadal. "Ich bin ehrlich: Jedes Spiel hier könnte mein letztes bei Roland-Garros sein in meiner Tenniskarriere sein."