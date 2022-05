Rafael Nadal bewies im Achtelfinale der French Open gegen den Félix Auger-Aliassime einmal mehr sein großes Kämpferherz und rang den von seinem Onkel Toni trainierten Kanadier nach fünf kräftezehrenden Sätzen (3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3) nieder.

Im Anschluss geriet das packende Match jedoch fast ein Stück weit in den Hintergrund, was mit den Aussagen des 35-Jährigen auf der anschließenden Pressekonferenz zu tun hatte.

Ad

Angesprochen auf ein mögliches Karriereende antwortete Nadal: "Ich stehe im Viertelfinale von Roland-Garros und genieße es einfach, dass ich noch ein Jahr hier bin. Jedes Match könnte mein letztes hier in Roland-Garros sein."

French Open Dicke Überraschung in Paris: Tsitsipas scheitert an Youngster VOR EINER STUNDE

Der 21-fache Grand-Slam-Champion trifft am Dienstag im Viertelfinal-Kracher auf Novak Djokovic . Die beiden Topstars der Szene treten dabei zum 59. Mal (!) in ihrer Karriere aufeinander.

Achtelfinale: Nadal übersteht hochklassiges Fünfsatzmatch - Highlights

Nadal: "Weiß nicht, was mit meiner Karriere passieren wird"

Obwohl sich Nadal unmittelbar nach seinem Sieg gegen Auger-Aliassime im Hinblick auf das Duell mit Djokovic durchaus kämpferisch zeigte, ließ er auf der Pressekonferenz durchblicken, dass ein baldiges Ende seiner überaus erfolgreichen Laufbahn durchaus im Bereich des Möglichen liegt.

"Ich habe mit meinem Fuß wieder einen harten Prozess durchgemacht. Ich weiß nicht, was mit meiner Karriere in naher Zukunft passieren wird, also versuche ich einfach, so viel wie möglich zu genießen und zu kämpfen, um den Traum weiter zu leben. Ich hoffe, dass ich mir die Chance geben kann, auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen, und dann sehen wir weiter", so der 35-Jährige weiter

Aussagen, die in der Tennis-Welt für Aufsehen sorgen.

Nadal macht Ansage an Djokovic: "Werde bis zum Ende kämpfen"

Evert äußert Nadal-Verdacht: "Er wirkt müde"

"Er klingt müde. Es gehört so viel mehr dazu, ein professioneller Tennisspieler zu sein, als nur ein Match zu spielen", erklärte Tennis-Ikone Chris Evert bei Eurosport.

Die 67-Jährige blickte in diesem Zusammenhang auf ihre eigene Karriere zurück. "Ich begann in meinen frühen 30ern auszubrennen. Als ich morgens aufwachte, hatte ich nichts in mir, also weiß ich nicht, woher er diese Leidenschaft und dieses Feuer nimmt", wunderte sich die 67-Jährige, die weiter ihre Bewunderung für Nadal ausdrückte: "Ich habe großen Respekt vor ihm, weil er 35 Jahre alt ist und sich jeden Tag für diesen Sport aufreibt."

Die US-Amerikanerin ist sich daher sicher, dass ein baldiges Karriereende des Spaniers unvermeidbar ist. "Es wird passieren, egal ob nächstes Jahr oder in drei Jahren. Ich würde ihm nicht mehr als zwei oder drei Jahre geben, um Tennis zu spielen", sagte sie abschließend.

Das könnte Dich auch interessieren: Wirbel um Ansetzungen: Alcaraz will keine Night Session mehr spielen

Befreiung nach fünf Sätzen: Nadal beendet Match gegen Auger-Aliassime spektakulär

French Open Ruud zieht ins Viertelfinale ein und schreibt Geschichte VOR 2 STUNDEN