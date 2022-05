Djokovic wolle in Paris ein "Zeichen setzen" hatte Eurosport-Experte Mischa Zverev nach dem Auftakterfolg des Serben gesagt. Und so trat der 20-malige Grand-Slam-Sieger auch bei seinem zweiten Einsatz in Roland-Garros auf.

In den ersten beiden Sätzen ließ Djokovic nicht einen Breakball gegen sich zu. Im dritten Satz entpuppte sich Molcan zwar als schwerere Aufgabe als Yoshihito Nishioka in Runde eins, doch Djokovic behielt im Tiebreak die Nerven und verwandelte nach 2:16 Stunden seinen zweiten Matchball.

In der Night Session will es Rafael Nadal seinem großen Kontrahenten gleichtun. Die Rekord-Grand-Slam-Sieger trifft auf den Franzosen Corentin Moutet.

