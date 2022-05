"Ich bin froh, dass 80 Prozent der Zuschauer gegen Novak sein werden. Er hat somit einen Grund, sich zu ärgern und noch mehr zu kämpfen", betonte Goran Ivanisevic im Interview mit dem serbischen Portal "Sportklub.rs"

Es ist kein Geheimnis, dass Rafael Nadal und Roger Federer weltweit in der Gunst der Tennis-Anhänger vor Novak Djokovic liegen.

Aus dem Lager des Serben gab es daher immer wieder Kritik daran. Allerdings: Djokovic ist es über die Jahre hervorragend gelungen, diesen vermeintlichen Nachteil zu seinem Vorteil zu nutzen.

Der 35-Jährige dominierte die Szene lange Zeit und peilt in Roland-Garros seinen 21. Grand-Slam-Titel an, um mit Rekordhalter Nadal gleichzuziehen.

Ivanisevic: Djokovic perfekt vorbereitet

Djokovic philosophisch über die Herausforderungen als Nummer eins

Es ist das Spiel der Spiele - und Ivanisevic, der 2001 Wimbledon gewann, sieht seinen Schützling perfekt vorbereitet.

"Natürlich glauben wir an den Sieg", so der Kroate. "Novak spielt gut, er ist auf dem Höhepunkt seiner Form, alles hat genau so gepasst, wie es nach Monte Carlo hätte sein sollen."

Nadal wankt gegen Auger-Aliassime

Nadal wiederum wankte nach drei blitzsauberen Auftritten im Achtelfinale gegen Félix Auger-Aliassime, ehe er sich in fünf Sätzen durchsetzte.

Dem Sandplatzkönig deshalb eine Schwäche zu unterstellen, verbietet sich allerdings von selbst. Djokovic müsse "bereit sein, 27 Sätze und 57 Stunden zu spielen", wenn er den 13-fachen Champion zu Fall bringen wolle. Gegen Nadal in Roland-Garros aufzuschlagen, sei so, "als würde man zu jemandem nach Hause ins Wohnzimmer kommen". Bedeutet: "Es sollte Respekt gezeigt werden - aber nicht zu viel."

Nichts anderes dürfte Djokovic vorhaben ...

Nadal macht Ansage an Djokovic: "Werde bis zum Ende kämpfen"

