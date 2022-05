"Es ist ein bisschen schade, dass es schon so früh ist", sagte Haas im Hinblick auf das mit Spannung erwartete Viertelfinale zwischen Nadal (21 Grand-Slam-Titel) und Djokovic (20 Grand-Slam-Titel).

"Ich habe bei Patrick McEnroe bei Instagram reingeschaut und muss ihm da zustimmen, dass die Veranstalter Rafa Nadal an Position zwei hätten setzen können und sollen, nachdem er das Turnier 13 Mal gewonnen hat", führte die ehemalige Nummer zwei der Welt weiter aus.

Ad

Der US-Amerikaner McEnroe, Ex-Profi und Bruder des siebenmaligen Grand-Slam-Champions John McEnroe, hatte bereits nach der Auslosung die Setzliste von Roland-Garros kritisiert.

French Open Mischa Zverev deutlich: "Night Session über fünf Sätze zerstört dich" VOR 33 MINUTEN

"Kommt schon, French Open, es ist Zeit von dieser Setzliste Abstand zu nehmen. Wir hatten Nadal und Djokovic letztes Jahr im Halbfinale. Eines der größten Matches überhaupt - im Halbfinale. Tennis braucht so ein Match im Finale!“, sagte der 55-Jährige in einem Instagram-Video.

Corretja vor Kracher: Night Session ein Nachteil für Nadal

McEnroe wünscht sich alte Wimbledon-Regelung

Dass es in diesem Jahr bereits in der Runde der letzten Acht zum insgesamt 59. Aufeinandertreffen zwischen dem Serben und dem Spanier kommt, versteht McEnroe nicht. Stattdessen würde er sich eine Relegung wünschen, wie sie bis 2019 in Wimbledon zum Einsatz kam.

Dort waren bis vor drei Jahren neben der Position in der ATP-Weltrangliste auch die Ergebnisse auf Rasen in den vorangegangenen beiden Jahren entscheidend für die Setzposition. Seit 2019 hat sich jedoch auch Wimbledon von dieser Sonderregelung verabschiedet.

Aufgrund einer langwierigen Fuß-Verletzung in der zweiten Jahreshälfte 2021 und einer Stressfraktur im Rippenbogen im vergangenen März und April war Nadal trotz seines Triumphs bei den Australian Open auf Rang fünf der Weltrangliste abgerutscht. Deshalb konnte er bereits so früh auf den topgesetzten Djokovic treffen.

Haas: "Können uns auf ein unfassbares Match gefasst machen"

Dennoch freut sich Haas auf den Kracher in der Night Session am Dienstag. Einen Favoriten hat er jedoch nicht: "Eine Wette gegen Rafa bei den French Open ist eigentlich schwachsinnig, aber wenn ihn jemand stoppen kann, dann ist es sicherlich Novak Djokovic. Vielleicht auch ein Alcaraz oder Sascha (Zverev, Anm. d. Red.). Ich bin sehr gespannt. Was da für ein Tennis auf uns wartet, ist phänomenal", sagte der 44-Jährige.

Zverev und Alcaraz duellieren sich im zweiten Viertelfinale der - zumindest namentlich - deutlich prominenter besetzten oberen Turnierhälfte.

Im unteren Tableau trifft am Mittwoch Casper Ruud auf den 19-jährigen Holger Rune und Andrey Rublev auf Marin Cilic, der im Achtefinale überraschend den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev ausgeschaltet hat (6:2, 6:3, 6:2).

Im Rampenlicht steht aber das Duell zwischen Djokovic und Nadal. "Wir wissen nicht, wie lange sie noch auf diesem Topniveau gegeneinander spielen werden", so Haas: "Rafa hat hier im letzten Jahr im Halbfinale gegen Djokovic verloren und danach lange nicht gespielt. Ich denke, wir können uns auf ein unfassbares Match gefasst machen."

Nadal lässt aufhorchen: Jedes Match hier könnte mein letztes sein

French Open Achtelfinale: Medvedev hat Cilic-Gala nichts entgegenzusetzen - Highlights VOR EINER STUNDE