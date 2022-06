"Ich würde es vorziehen, das Finale am Sonntag zu verlieren und einen neuen Fuß zu bekommen. Mit einem neuen Fuß wäre ich mit meinem Leben zufrieden", stellte Nadal klar.

Die Frage des Journalisten zielte auf Nadals Erkrankung am Müller-Weiss-Syndrom ab, bei dem Knochengewebe des Kahnbeins am Fußskelett abstirbt.

Eine medikamentöse Therapie, um die Krankheit zu stoppen, gibt es nach derzeitigem Stand nicht.

2005 wurde bei Nadal das Müller-Weiss-Syndrom nach einer Untersuchung des linken Fußes diagnostiziert. Seitdem trotzt der Superstar der Erkrankung erfolgreich und holte insgesamt 21 Grand-Slam-Titel.

Nadal: "Ein Sieg ist schön, aber ..."

"Ich habe, was ich habe in meinem Fuß. Wenn wir also nicht in der Lage sind, eine Verbesserung oder eine kleine Lösung dafür zu finden, dann wird es superschwer für mich. Natürlich werde ich weiterkämpfen, eine Lösung dafür zu finden, aber bislang haben wir noch keine gefunden", berichtete Nadal vor Kurzem.

So ehrgeizig der Mallorquiner auch ist, das Endspiel am Sonntag würde er gerne eintauschen gegen einen gesunden Fuß. "Ein Sieg ist schön, aber das Leben ist viel wichtiger als jeder Titel", erläuterte Nadal. "Vor allem nach der Karriere, die ich hatte."

