Drei Stunden und 13 Minuten lieferten sich Alexander Zverev und Rafael Nadal ein furioses Halbfinale - Ausgang völlig offen.

Der Spanier führte mit 7:6 (10:8), 6:6 , dafür schien der Hamburger körperlich noch mehr Reserven zu haben.

Bis Zverev bei einem Vorhandschlag böse umknickte.

Das Match war zu Ende.

"Ich war gerade bei ihm in dem kleinen Raum. Ihn weinen zu sehen, ist wirklich ein schwerer Moment. Ich hoffe, es ist nichts gebrochen", zeigte sich Nadal betroffen vom Pech seines Gegners.

Wilander: "Null Chance, weiterzuspielen"

"Das kann man mit nichts vergleichen. Wenn du so verletzt bist wie Sascha jetzt, wird dir für eine gewisse Zeit ein Stück deines Lebens genommen, weil du nicht laufen, nicht auf den Tennisplatz gehen kannst", erklärte Mischa Zverev bei Eurosport.

Der dreifache French-Open-Champion Mats Wilander sprach von einem "der schlimmsten Dinge, die ich je gesehen habe". Zverev so zu sehen, sei "herzzerreißend".

Er habe vor Ort mitbekommen, dass der Knöchel schnell angeschwollen sei.

"Es gab daher keine Möglichkeit, das zu tapen und null Chance, weiterzuspielen", betonte Wilander, der als Experte für Eurosport vom Sandplatzklassiker berichtet.

Corretja: "Zverev hat unglaubliches Tennis gespielt"

Der zweimalige Roland-Garros-Finalist Àlex Corretja unterstrich ebenfalls, wie bitter der Abbruch für Zverev sei.

Schließlich habe der Hamburger "unglaubliches Tennis" gespielt. Die Rückhand habe überragend funktioniert und auch "taktisch hat er sehr gut agiert", analysierte der Eurosport-Experte den Auftritt des Weltranglistendritten bis zur Aufgabe im zweiten Satz.

Tennis-Legende Chris Evert erläuterte, dass sie "sofort gesehen" habe, dass Zverev sich schlimmer verletzt habe.

"Ich musste dann aber auch den kommenden Tennis-Sommer denken", so die 18-fache Grand-Slam-Turniersiegerin. "Ich habe mich gefragt, ob Sascha jetzt um seinen Start in Wimbledon und bei den US Open fürchten muss."

Dies lässt sich wohl erst einschätzen, wenn die Mediziner eine Diagnose gestellt haben und das Ausmaß der Verletzung feststeht.

Mischa Zverev: "Hilft Sascha, wenn Rafa mit ihm redet"

Zverev muss nun mit der riesengroßen Enttäuschung klarkommen, sein Halbfinale auf die unglücklichste Art und Weise verloren zu haben.

Was ihm dabei helfen könnte, verriet Bruder Mischa. "Rafa ist ein besonderer Mensch. Er fühlt und versteht es. Es hilft Sascha, wenn Rafa mit ihm redet. In diesen Momenten willst du mit den Besten und Stärksten sprechen. Das ist wichtig und gut, deren Geschichten zu hören. Das kann dich aufmuntern."

