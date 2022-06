Ruud habe in den vergangenen Jahren eine außergewöhnliche Entwicklung hingelegt. "Er kam hier auf Platz 140 bis 150 an und zählt heute zu den Besten der Welt", erklärte Nadal. "Seit einem Jahr gehört er zu den Top 10 und ist einer jener Spieler, die sich am meisten weiterentwickelt haben."

Dabei habe auch Ruuds Vater Christian eine besondere Rolle gespielt. "Er hat zusammen mit seinem Vater hervorragende Arbeit geleistet. Wir sind sehr stolz auf diese Zusammenarbeit."

Die Tatsache, dass sich im Finale der French Open gleich zwei Spieler der Academy befinden, bereite dem 61-Jährigen enorme Freude. Daher könne Nadal auch mit beiden möglichen Endergebnissen leben. "Wenn wir gegen einen verlieren müssen, dann am liebsten gegen Casper", gab er zu.

Ruud könne im Gegenzug wohl auch mit einer Niederlage gegen sein Kindheitsidol besser umgehen als mit einem Rückschlag gegen einen anderen Spieler. "Wenn Casper gegen jemanden verlieren muss, dann soll es am besten Rafael sein. Bereits in seiner Kindheit war er sein Idol", schätzte der Spanier die Lage ein. "Jetzt hat er die Chance, gegen ihn das wichtigste Spiel des Jahres zu spielen. Wir erwarten uns ein großartiges Match", fasst er zusammen.

