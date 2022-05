Zuvor ermitteln die Damen die ersten Halbfinalistinnen.

Die Italienerin Martina Trevisan und Kanadas Youngster Leylah Fernandez machen den Auftakt. Anschließend spielt Cori Gauff im US-amerikanischen Duell gegen Sloane Stephens.

Wer schafft den Sprung unter die letzten Vier? Wer muss mach dem Viertelfinale die Koffer packen?

Hier gibt es die Ansetzungen zum zehnten Wettkampftag in der Übersicht.

Die Ansetzungen des 10. Turniertages (Viertelfinale):

Court Philippe-Chatrier (ab 12:00 Uhr)

Live im TV in der Konferenz auf Eurosport 1 und live im Stream bei Eurosport mit Joyn+

Martina Trevisan (ITA) - Leylah Fernandez (CAN/17)

Trevisan hat zum zweiten Mal das Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Zuvor gelang das der Italienerin 2020 ebenfalls bei den French Open. Fernandez machte bei den US Open 2021 erstmals auf sich aufmerksam, als die Kanadierin erst im Endspiel im Teenager-Duell der Britin Emma Raducanu unterlegen war.

Cori Gauff (USA/18) - Sloane Stephens (USA)

Die French Open sind das bisher erfolgreichste Grand-Slam-Turnier von Gauff. Bereis im vergangenen Jahr erreichte die US-Amerikanerin in Roland-Garros das Finale. Stephens zog 2018 in Paris ins Endspiel ein. Die 29-Jährige gehört zum Kreis der Spielerinnen, die bei jedem Major mindestens einmal das Viertelfinale erreicht haben.

Alexander Zverev (GER/3) - Carlos Alcaraz (ESP/6)

Zverev hat die Chance, nach 2021 zum zweiten Mal in Folge in die Vorschlussrunde der French Open einzuziehen. Youngster Alcaraz stand bei einem Major bisher noch nie im Halbfinale. Im Frühjahr sicherte sich der Spanier aber Siege bei den 1000er-Turnieren in Miami und Madrid. In der spanischen Hauptstadt war er im Endspiel gegen Zverev erfolgreich.

Night Session ab 21:00 Uhr

Novak Djokovic (SRB/1) - Rafael Nadal (ESP/5)

Es ist das ewige Duell im Herrentennis. Bereits 58 Mal standen sich der Serbe und der Spanier gegenüber. Djokovic führt im direkten Vergleich mit 30:28. Nadal ist mit 13 Erfolgen Rekordsieger in Paris. Djokovic konnte den Siegerpokal in Roland-Garros bisher zweimal entgegennehmen, darunter im Vorjahr nach einem Finalsieg gegen Stefanos Tsitsipas.

