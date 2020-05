Der ehemalige Wimbledon-Sieger Goran Ivanisevic ist davon überzeugt, dass auch Nick Kyrgios eines der Major-Turniere gewinnen kann. "Er ist ein guter Typ, tief drinnen", sagte der Kroate im Interview mit Todd Woodbridge. "Er macht sich selbst die meisten Probleme und will manchmal Sachen beweisen, die man nicht beweisen kann. Aber über sein Talent brauchen wir nicht zu reden."

Der ehemalige Weltranglisten-Zweite ergänzte: "Er ist eines der größten Talente auf der Tour und kann Grand-Slam-Turniere gewinnen." Ivanisevic sieht sogar Ähnlichkeiten zwischen sich selbst und dem Australier. "Ich war genauso wie Nick", sagte er.

Gute Bilanz gegen Djokovic und Nadal

Kyrgios hat unter anderem beide bisher ausgetragenen Matches gegen Novak Djokovic gewonnen. Auch immerhin drei Siege in acht Matches gegen Rafael Nadal unterstreichen das Potenzial des 25-Jährigen. Im direkten Duell gegen die Big Three tut sich der Australier am schwersten gegen Federer. Nur einmal in sieben Duellen war er erfolgreich, und das im ersten Aufeinandertreffen 2015.

Als bisher beste Ergebnisse bei Grand-Slam Turnieren hat er den Viertelfinaleinzug in Wimbledon und bei den Australian Open in Melbourne stehen. Beide liegen inzwischen allerdings auch schon über fünf Jahre zurück.

