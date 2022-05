Das Finale in München dauerte nur 47 Minuten und bot dennoch eine Menge.

Keine 20 Minuten war das Duell zwischen Holger Rune und Botic van de Zandschulp alt, da drosch der sichtlich nervöser Däne mit seinem Schläger immer wieder wild auf den Boden.

Die Nerven lagen früh blank. In seinem ersten ATP-Finale hatte er soeben seine ersten beiden Aufschlagspiele abgegeben, das Match drohte ihm früh zu entgleiten.

Dass er nach etwas mehr als einer Dreiviertelstunde dennoch den für den München-Sieger obligatorischen nagelneuen BMW (zusätzlich zum Preisgeld) abstaubte, hatte er zu diesem Zeitpunkt der gesundheitsbedingten Aufgabe seines Gegners zu verdanken.

Beim Stand von 4:3 winkte der Niederländer ab und bescherte Rune so seinen bislang größten Karriereerfolg.

"Das ist wahrscheinliche der blödeste Weg, ein Finale zu gewinnen", sagte Rune nach der Aufgabe seines Gegners. "Ich habe offensichtlich ein sehr hartes Match erwartet und er kam sehr stark heraus. Ich wünsche ihm nur das Beste und eine schnelle Genesung. Wir alle hoffen, ihn sehr bald wieder auf dem Platz zu sehen."

Holger Rune: "Irgendwann Nummer eins werden"

Dass Rune das Finale nicht rein sportlich für sich entschied, sondern von der Aufgabe van de Zandschulps profitierte, tat der Art und Weise, mit der der in Gentofte geborene Däne in München zum Titel eilte, keinen Abbruch.

Ohne Satzverlust räumte Rune, von Turnierdirektor Patrik Kühnen mit einer Wildcard ausgestattet, zunächst Jiri Lehecka (7:6, 6:3) und dann die aktuelle Nummer drei der Welt, Alexander Zverev, aus dem Weg (6:3, 6:2). Sein erster Sieg gegen einen Top-10-Spieler.

Nach Siegen über Emil Ruusuvuori (6:0, 6:2) sowie den zweiten deutschen Hoffnungsträger Oscar Otte stand der Däne plötzlich im Endspiel. Seit Kenneth Carlsen 2005 das Indoor-Turnier in Memphis gewann, schaffte es kein Däne mehr in ein Finale auf der ATP-Tour.

Holger Rune Fotocredit: Getty Images

"Es fühlt sich surreal an. Dass ich jetzt im Finale stehe, habe ich nicht erwartet”, sagte er nach dem 6:4, 6:4-Erfolg gegen Otte. “Mein großes Ziel ist es, irgendwann Nummer eins zu werden. Das ist vielleicht ein Anfang."

Runes steiler Aufstieg war erwartbar

So überraschend der Durchmarsch in der bayrischen Landeshauptstadt auch anmuten mag, so folgerichtig kommt er daher. Rune, das war schon in früher Jugend zu sehen, strotzt vor Potential und gehört zu den größten Talenten der Szene.

Im Jahr 2019 erklomm er die Spitze in der Junioren-Weltrangliste, gewann im selben Jahr die French Open der Junioren. Seit 2020 ist er als Profi unterwegs, debütierte im Alter von nur 16 Jahren im Januar 2020 in Auckland gegen Vasek Pospisil (5:7, 1:6).

Holger Rune - ATP München Fotocredit: Getty Images

Als 17-Jähriger avancierte er im März 2021 in Santiago zum ersten dänischen Viertelfinalisten seit Kristian Pless 2006 in Newport und zum jüngsten Viertelfinalisten seit Borna Coric (ebenfalls 17) in Umag 2014.

Anfang 2022 schaffte er den Sprung in die Top 100 und wird nach seinem Triumph in München nun auf Weltranglistenplatz 45 geführt. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Rune regelmäßig tief in den Turnierbäumen auftaucht.

US Open 2021: Runes großer Moment

Wie sich die große Bühne anfühlt, durfte der Däne schon im vergangenen Jahr in der ersten Runde der US Open erleben. Damals stand er Novak Djokovic im größten Tennisstadion der Welt gegenüber.

Angetrieben von rund 25.000 Tennisfans im Arthur Ashe Stadium schaffte es Rune nach anfänglicher Nervosität sogar, bei der 1:6, 7:6, 2:6, 1:6-Niederlage einen Satz gegen den Serben zu gewinnen. Nicht nur Eurosport-Experte Boris Becker war anschließend voll des Lobes für den Youngster und prophezeite ihm eine große Zukunft.

Novak Djokovic und Holger Rune bei den US Open 2021 Fotocredit: Getty Images

Nach dem Grand-Slam-Debüt in New York 2021 und dem Erstrunden-Aus bei den Australian Open gegen Kwon Soonwoo (6:3, 4:6, 6:3, 3:6, 2:6) fiebert Rune nun den French Open in Paris entgegen - und hat sogar etwas Zeit, seinen Premieren-Titel zu feiern.

"Es ist immer schön, wenn man ein Turnier gewinnt, um die nächste Woche frei hat", sagt Rune, der nicht am Masters in Madrid teilnimmt, im Interview mit der ATP. Stattdessen freue er sich riesig darauf, seine Familie zu besuchen: "Das sind diejenigen, die immer bei mir sind und das schätze ich sehr."

French Open 2022: Generalprobe in Rom

Die Generalprobe für Roland Garros wird Rune dann eine Woche später beim Masters in Rom bestreiten. Sein Triumph von München macht ihn dort sicherlich nicht zum Geheimfavoriten, zeigt aber, dass mit Rune zu rechnen ist.

"Mein oberstes Ziel für dieses Jahr war es, meinen ersten ATP-250-Titel zu gewinnen", freut sich Rune. Dass dies bereits Anfang Mai in München passiert ist, mache ihn "super glücklich".

Die Reise, da sind sich die Experten sicher, hat für den 19-Jährigen jedenfalls gerade erst begonnen. Auch Rune selbst ist sich dessen bewusst: "Ich bin gespannt auf die Zukunft, die nur Gutes für mich bereithalten kann. Ich werde weiter hart arbeiten und einfach versuchen, mehr Dinge zu erreichen."

Die Jagd nach seinem großen Ziel, einmal Nummer eins der Welt zu sein, hat also begonnen.

Gutes Gelingen.

