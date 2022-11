"Ich möchte neue Impulse bekommen und geben", erläuterte Kevin Krawietz.

Er habe Andreas Mies Ende September vor der 1. Runde des ATP-Turniers von Tel Aviv frühzeitig über die Entscheidung informiert, die von ihm ausgegangen sei.

"Alles andere wäre nicht fair gewesen. Dennoch war es wie Schlussmachen und kein schönes Gefühl. Ich habe gesehen, dass die Enttäuschung groß war bei Andi. Er war aber nicht sauer und hat es sehr gut und professionell aufgenommen", berichtete der 30-Jährige, der mit Mies an seiner Seite 2019 und 2020 die French Open gewann.

Ab sofort wird Krawietz mit Tim Pütz antreten. Der Coburger und der Frankfurter kennen sich gut, spielten bereits im September erfolgreich im Davis Cup zusammen

Das verspricht sich Krawietz von Pütz

An die Zusammenarbeit mit Pütz knüpft Krawietz eine konkrete Hoffnung. "Ich möchte mit Pützi ein wenig konstanter werden", erläuterte der Oberfranke. Das Ziel sei es, wieder nach einem Grand-Slam-Titel zu greifen. "Das traue ich uns zu. Entscheidend ist, wie man in engen Situationen reagiert. Im Davis Cup haben wir das erlebt und ich denke, dass wir eines der besten Teams werden können."

Ein weiterer Vorteil: Mit Pütz wird Krawietz schwerer auszurechnen sein. "Die Gegner haben natürlich schon gemerkt, dass Andi immer sehr nahe am Netz steht. Da kamen mit der Zeit dann schon vermehrt Lobs, was in den ersten eineinhalb Jahren nicht so häufig der Fall war", gibt Krawietz auf Nachfrage von Eurosport.de zu. "Das war aber nicht der Hauptgrund meiner Entscheidung." Auch mit Mies habe er permanent daran gearbeitet, sich weiterzuentwickeln, neue Elemente ins Spiel einzubauen.

Die "vier Megajahre" mit dem Kölner sind vorbei, Krawietz schlägt ein neues Kapitel auf.

