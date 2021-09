Rublev fand gegen Schwartzman lange nicht in die Partie, agierte fehlerhaft und haderte mit seiner Vorstellung. Nach einer Leistungssteigerung gelang dem Russen jedoch die Wende, und er bezwang den Argentinier mit 4:6, 6:3 und [11:9].

Im Super-Tiebreak, der anstelle eines dritten Satzes ausgetragen wurde, lag Rublev bereits mit 2:6 im Rückstand, ehe er seine Aufholjagd startete. "Heute waren wir die etwas Glücklicheren", sagte der 23-Jährige.

"Es war sehr knapp. Diego hatte im Tiebreak geführt, aber ich habe einen Weg gefunden, es noch zu gewinnen. Das passiert. Das ist Tennis. Das ist Sport", ergänzte Rublev.

Trotz guten Starts in die Partie zogen Zverev und Berrettini gegen Isner und Shapovalov den Kürzeren. Der Deutsche und der Italiener mussten sich dem US-Amerikaner und dem Kanadier mit 6:4, 6:7 (2:7) und [1:10] geschlagen geben.

Siege für Berrettini und Ruud

Berrettini bezwang früher am Tag bereits Félix Auger-Aliassime aus Kanada in einem packenden Dreisatzkrimi . Zum Auftakt des Turniers fuhr der Norweger Casper Ruud einen Erfolg gegen Reilly Opelka aus den USA ein.

Für die Matches am ersten Tag bekamen die Sieger jeweils einen Punkt. Am zweiten Tag gibt es zwei Punkte für die Gewinner, am dritten Tag drei.

Da die Superstars Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) verletzungsbedingt fehlen und der serbische Branchenprimus Novak Djokovic auf seinen Start verzichtete, führt Zverev die europäische Auswahl in Boston zusammen mit US-Open-Sieger Daniil Medwedew (Russland) und dem Griechen Stefanos Tsitsipas an.

Alle sechs europäischen Spieler sind in den Top 10 der Weltrangliste klassiert. Die von John McEnroe betreute Welt-Auswahl wird von Auger-Aliassime und Shapovalov (ATP-11. und -12.) angeführt.

