Roger Federer hatte die richtige Entscheidung getroffen, als er vor rund einer Woche entschied, im Bostoner TD Garden dem Laver Cup beizuwohnen und seinem Team Europa die Daumen zu drücken. Vor rund 18.000 Zuschauern in der Arena gab es zum Auftakt der Veranstaltung zwei Siege für die Europäer.

Zunächst hatte Casper Ruud mit Aufschlagriese Reilly Opelka (2,13 Meter) nur wenig Mühe. Der US-Amerikaner gab im ersten Satz bereits sein zweites Aufschlagspiel ab und brachte seinen Kontrahenten so auf die Siegerstraße.

Der 22-Jährige servierte seinerseits bärenstark und beeindruckte vor allem mit seinem vorausschauenden Spiel. Nach 39 Minuten machte er den ersten Satz mit 6:3 zu.

Im zweiten Durchgang kam Opelka besser ins Spiel und brachte seine große Stärke, den Aufschlag, nun auch besser ins Ziel. Ruud ließ sich ebenfalls nicht breaken und so ging es am Ende in den Tiebreak, in dem Ruud zwei Minibreaks zum 7:4 reichten.

Längstes Match der Laver-Cup-Geschichte

Das Highlight des frühen Abends kam jedoch im Anschluss. Félix Auger-Aliassime und Matteo Berrettini bekämpften sich über 2:52 Minuten - länger hatte noch nie ein Match beim Laver Cup gedauert. Das Publikum wurde mit reihenweise Winnern und spektakulären Ballwechseln regelmäßig von den Sitzen gerissen.

Im Tiebreak des ersten Satzes behielt der Kanadier, der zuvor sieben Satzbälle an der Zahl liegen ließ, die Oberhand - doch Berrettini kam zurück. Satz zwei gewann der Römer mit 7:5, nachdem er im letzten Aufschlagspiel Auger-Aliassimes das Break holte und somit den Champions-Tiebreak erzwang.

Berrettini lag in diesem bis zehn gespielten Tiebreak bereits mit 5:7 hinten, machte dann aber drei Punkte in Folge und drehte das Match letztlich noch zu seinen Gunsten. Mit dem ersten Matchball tütete er die 2:0-Führung für Team Europa ein.

