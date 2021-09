Damit fehlt der Auswahl von Björn Borg in den vier angesetzten Matches am abschließenden Sonntag nur noch ein Sieg, um zum vierten Mal in Folge die Trophäe in die Höhe stemmen zu können.

Vor allem US-Open-Sieger Medvedev im Match gegen Denis Shapovalov gab eine Kostprobe seines großen Könnens ab. Beim Stand von 4:4 im ersten Satz nahm der Russe dem Kanadier den Aufschlag ab, um dann anschließend kein einziges Spiel mehr zu verlieren. Mit 6:4 und 6:0 ging die Partie an Medvedev.

"Ich habe großartiges Tennis gespielt, vor allem im zweiten Satz", sagte er anschließend. "Am Anfang war es nicht leicht. Der Ball war nicht so schnell, wie von mir erhofft. Dann habe ich plötzlich jeden Schlag getroffen. Ich bin sehr glücklich darüber."

Enger war es im Doppel zwischen Tsitsipas und Rublev sowie John Isner aus den USA und dem Australier Nick Kyrgios. Aber auch hier hatten die Europäer mit 6:7 (8:10), 6:3 und [10:4] schließlich das bessere Ende für sich.

