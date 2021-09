In der Weltrangliste wird Gojowczyk, der zuletzt bei den US Open mit seinem Lauf aus der Qualifikation ins Achtelfinale überzeugt hatte, am Montag wieder unter den Top 100 geführt - so hoch wie zuletzt vor zwei Jahren.

Auch in Metz war Gojowczyk über die Qualifikation ins Hauptfeld eingezogen.

Das könnte Dich auch interessieren: Royales Doppel: Raducanu spielt mit Herzogin Catherine

Laver Cup Highlights: Zverev patzt im Doppel, Isner feuert aus allen Lagen VOR 5 STUNDEN

(SID)

Laver Cup: Zverev verliert Doppel-Duell mit Team Europa

Laver Cup Laver Cup, Ansetzungen Tag 2: Europa bietet Topstars auf VOR 7 STUNDEN