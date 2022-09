Das Match konnte kurz darauf fortgeführt werden. Tsitsipas setzte sich locker in zwei Sätzen durch (6:2, 6:1).

Auf dem T-Shirt des Aktivisten war die Botschaft "End UK Private Jets" zu erkennen. Dahinter verbirgt sich eine gleichnamige Gruppierung, welche sich für Umweltschutz, aber vor allem gegen Nutzung von Privatflugzeugen einsetzt.

Der Aktivist, welcher am Freitagabend beim Laver Cup in Erscheinung getreten ist, hat die Protestaktion bereits einige Stunden zuvor in einem Video angekündigt und dort den Hintergrund des Vorgehens erläutert.

