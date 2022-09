"Es war keine Tragödie epischen Ausmaßes, aber es war eine große Schande", zitiert "Sportskeeda" den 43-Jährigen. "Es war knapp. Manche Spiele gewinnt man, manche verliert man."

Nach dem längsten Finale der Geschichte von Wimbledon war das Team von Federer davon überzeugt, dass man nach diesem Rückschlag erneut nach einem Grand-Slam-Titel greifen würde. "Wir glaubten, dass es noch eine weitere Chance geben würde", erklärte Ljubičić.

Ad

"Wir haben weitergemacht. Am Ende stellte sich aber heraus, dass es der letzte Grand Slam war, bei dem er dem Titel nahe war. Zu dem Zeitpunkt wussten wir es noch nicht", so Ljubičić.

Laver Cup Schock-Moment in London: Aktivist stürmt Court und zündet sich selbst an VOR 4 STUNDEN

In der darauffolgenden Saison nahm Federer lediglich an den Australian Open teil (Halbfinal-Niederlage gegen Djokovic), ehe er 2021 zum letzten Mal auf der Grand-Slam-Bühne in Erscheinung trat. In Wimbledon scheiterte Federer im Viertelfinale an Hubert Hurkacz - sein bis dato letztes offizielles Major-Match.

Federer-Abschied beim Laver Cup

Beim Laver Cup 2022 in London verabschiedet sich Federer nach langer Leidenszeit von der Tennis-Welt. Gemeinsam mit seinem langjährigen Rivalen Rafael Nadal nimmt er den Auftakt im Doppel in Angriff.

Am Freitagabend treten die beiden den US-Amerikanern Frances Tiafoe und Jack Sock gegenüber (ab ca. 21:30 Uhr live auf Eurosport1 und discovery+ ).

Das könnte Dich auch interessieren: Vor Federer-Abschied: Europa geht 2:0 in Führung

Volley-Zauber in London! Federer und Djokovic feiern Tsitsipas

Laver Cup Federer-Rücktritt: Nostalgischer Lahm schwärmt vom "Auserwählten" VOR 6 STUNDEN