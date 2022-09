"Es ist unglaublich, aber wir müssen unseren Job erledigen", betonte der siebenmalige Grand-Slam-Champion dennoch, dass seine Schützlinge Frances Tiafoe und Jack Sock im Doppel gegen Federer und Nadal beim Laver Cup (23. bis 25. September live im Free-TV auf Eurosport 1 und bei discovery+) wichtige Punkte holen können.

"Ich denke, so oder so ist es ein Sieg für Tennis. Das bedeutet, dass es für uns in Ordnung ist, das Doppel zu gewinnen, aber es wird eine elektrisierende Nacht", sagte McEnroe exklusiv gegenüber Eurosport.

Die Frage, was den perfekten Spieler basierend auf den Eigenschaften der ursprünglichen "Big Four" Federer, Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray ausmachen würde, brachte den US-Amerikaner ins Grübeln.

"Oh mein Gott, das ist schwierig", gestand er und sagte: "Ich meine, Roger ist der schönste Spieler, den ich je gesehen habe, und Rafa ist der kämpferischste Spieler, den ich je gesehen habe. Novak ist wie ein menschliche Wand."

Auch wenn Murray mit seiner Sammlung an Grand-Slam-Trophäen (drei) zwar nicht ganz mit Nadal (22), Djokovic (21) und Federer (20) mithalten kann, schwärmt der 63-Jährige vom Schotten.

"Er hat viel, um stolz zu sein. Es ist schwierig, wenn Du mit diesen dreien [Federer, Nadal, Djokovic, Anm. d. Red.] verglichen wirst, aber er ist auch ein legendärer Hall-of-Famer", sagte McEnroe über Murray, der zum ersten Mal beim Laver Cup aufschlägt.

