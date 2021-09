"Ich glaube, Menschen nehmen dieses Turnier sehr gut an. Es ist mal etwas anderes. Man hat Mannschaften, verschiedene Spieler aus verschiedenen Nationen, die zusammenspielen", meinte Mischa Zverev.

"Es bietet dem Auge etwas Neues. Man sagt immer, dass der Tennis Sport neue Impulse braucht. Der Laver Cup ist so etwas, er ist erfrischend. Dieses Event wird der neuen Generation immer mehr gefallen und einen hohen Stellenwert bekommen. Da bin ich mir sicher", ist der 34-Jährige überzeugt.

Vor allem seinem Bruder Alexander gefällt das Format. Bislang trat Zverev bei allen drei Ausgaben des Laver Cups an und holte jeweils mit Team Europa den Siegerpokal. Dabei holte der Deutsche 2018 und 2019 auch jeweils den entscheidenden Sieg. Insgesamt steht Zverev bei einer Bilanz von 6:2-Siegen.

"Sascha liebt die Mannschaftswettbewerbe, er hat da extrem viel Spaß. Er will zwar gewinnen, aber der Spaß hat beim Laver Cup einen viel höheren Stellenwert als bei anderen Turnieren", meinte Mischa Zverev vor dem Turnierstart am Freitag (live im TV bei Eurosport und im Liveticker).

Laver Cup 2021: Zverev und Co. führen Team Europa an

Mit Zverev, Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas führen gleich drei Topspieler aus der "neuen Generation" das Team Europa im Duell gegen die Weltauswahl an. Bei jener stehen die beiden kanadischen Toptalente Félix Auger-Alliassime und Denis Shapovalov an der Spitze.

"Roger Federer und Rafael Nadal sind derzeit verletzt, deswegen kann man deren Stärke aktuell nicht einschätzen. Novak Djokovic ist also der letzte Verbliebene aus der älteren Generation, der die Jungen immer ärgert", sagte Mischa Zverev mit Blick auf die drei Tennis-Legenden.

Der 34-Jährige glaubt an einen baldigen Wechsel an der Weltspitze: "Der Prozess läuft ja schon seit Jahren, jetzt wird der Übergang immer deutlicher. Die Zeit läuft, die jungen sind gar nicht mehr so jung. Sie werden immer besser, immer erfahrener - der Vorsprung im mentalen Bereich schrumpft daher. Außerdem sind sie körperlich sehr stark."

Das gelte auch insbesondere für Bruder Alexander, der die Fünf-Satz-Niederlage im US-Open-Halbfinale gegen Djokovic weggesteckt habe. "Im Rückblick war es ja gar nicht so ein schlechter Sommer mit Tokio, Cincinnati und Flushing Meadows. Er hat nur ein Match verloren, natürlich leider das falsche", so Mischa Zverev.

Zuletzt probierte sich Alexander Zverev in der Unterhaltungsshow "Schlag den Star". Allerdings verlor er ziemlich glatt mit 18:73 gegen Handball-Nationaltorhüter Silvio Heinevetter. "Das lief nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat", meinte Mischa Zverev und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Beim Laver Cup soll es dann sportlich wieder erfolgreich laufen.

