Team Europa muss diesmal ohne die Großen drei auskommen. Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic fehlen in Boston.

Dennoch sind die Gäste favorisiert. Unter anderem gehen Olympiasieger Alexander Zverev, US-Open-Sieger Daniil Medvedev und French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas für die Europäer an den Start. Auch für die Weltauswahl sind bekannte Namen mit von der Partie. U.a. spielen Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime und Nick Kyrgios.

Und die Europäer wurden ihrer Favoritenstellung bisher eindrucksvoll gerecht. Von den ersten acht Matches ging nur eins an die Weltauswahl.

Tennis Trotz Triumph in New York: Raducanu trennt sich von Trainer GESTERN AM 14:09

Hier gibt es die Matches des letzten Wettkampftags im Liveticker.

Die Matches

ab 18:00 Uhr: Andrey Rublev/Alexander Zverev (Team Europa) - Reilly Opelka/Denis Shapovalov (Weltauswahl)

Andrey Rublev/Alexander Zverev (Team Europa) - Reilly Opelka/Denis Shapovalov (Weltauswahl) ca. 20:00 Uhr: Alexander Zverev (Team Europa) - Félix Auger-Aliassime (Weltauswahl)

Alexander Zverev (Team Europa) - Félix Auger-Aliassime (Weltauswahl) ca. 22:00 Uhr: Daniil Medvedev (Team Europa) - Diego Schwartzman (Weltauswahl)

Daniil Medvedev (Team Europa) - Diego Schwartzman (Weltauswahl) ca. 00:00 Uhr: Stefanos Tsitsipas (Team Europa) - John Isner (Weltauswahl)

INFO - Die Teams

Die Teams werden von zwei Tennislegenden angeführt. An der Spitze der europäischen Auswahl steht Björn Borg. Kapitän der Weltauswahl ist John McEnroe.

INFO - Die Regeln

Es gibt maximal zwölf Matches, darunter drei Doppel. Pro Tag sind drei Einzel und ein Doppel angesetzt. Für Siege am Freitag bekam jedes Team einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am heutigen Sonntag drei Punkte. Das Team, das am Ende mehr Punkte auf dem Konto hat, gewinnt. Alle Spiele gehen über zwei Gewinnsätze. Falls beide Spieler einen Satz gewonnen haben, wird ein Super-Tiebreak für die Entscheidung sorgen.

INFO - Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum Auftakt des dritten Tages des Laver Cups in Boston. Um 18:00 Uhr MESZ eröffnen Alexander Zverev und Andrey Rublev für Europa und Reilly Opelka und Denis Shapovalov für die Weltauswahl die Veranstaltung. Ihr könnt live im TV bei Eurosport 1 ab 18 Uhr mit dabei sein. Zudem werden die Spiele auch bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player übertragen.

Das könnte Euch auch interessieren: Machtdemonstration! Europa nach Super-Samstag kaum noch einzuholen

Zverev behält in Tiebreak-Schlacht die Nerven

Laver Cup Laver Cup 2021 live im TV und im Livestream bei Eurosport 21/09/2021 AM 07:34