Navratilova war zunächst noch für ihr Geburtsland Tschechoslowakei aktiv und emigrierte Ende der 1970er-Jahre in die USA. 1981 wurde sie nach Abschluss ihres Asylverfahrens US-Amerikanerin.

"Wenn wir gegen Martina gespielt haben, war der Kalte Krieg immer in der Nähe", so Evert. "Martina wurde von KGB-Aufpassern begleitet. Und sie waren eine konstante Größe auf der Tour. Und so wurde uns klar, dass Martina nicht die gleichen Freiheiten wie wir hatte."

Die Tennis-Legende fuhr fort: "In dem jungen Alter überzulaufen und ihre Familie zu verlassen, ohne zu wissen, ob sie sie jemals wiedersieht, war sehr bedeutend. Sie hat ein großes Statement abgegeben."

Auch an ihren Konkurrentinnen sei das nicht spurlos vorbeigegangen. "Es hat unsere gesamte Wahrnehmung von Freiheit verändert und wie wertvoll sie ist", sagte Evert. "Und es hat andere Spielerinnen und Spieler ebenfalls dazu beeinflusst, Freiheit zu suchen. Sie war ein gutes Vorbild."

