Raducanu sagte in der Mitteilung der Organisatoren: "Ich habe mich sehr darauf gefreut, vor den Fans hier in Abu Dhabi zu spielen. Aber leider muss ich das auf die nächste Möglichkeit verschieben. Ich begebe mich den Regeln entsprechend in Isolation und hoffe, schnell auf den Platz zurückkehren zu können."

Am Donnerstag sollte die US-Open-Siegerin beim Einladungsturnier im International Tennis Center in Abu Dhabi auf die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic treffen. Die Infektion der 19-Jährigen verhindert dieses Top-Duell nun.

Dennoch bemühen sich die Organisatoren in Abu Dhabi um Ersatz. "Wir schauen nach einer Alternative, einer Top-Spielerin, die sich mit Belinda Bencic duelliert", versprachen die Veranstalter.

Das Vorbereitungsturnier für die Australien Open findet vom 16. bis 18. Dezember in den Emiraten statt. Auch ohne die Anwesenheit von Raducanu ist das Event stark besetzt: Bei den Männern treffen am Donnerstag Dominic Thiem und Andy Murray aufeinander. Auf den Sieger des Duells wartet im Halbfinale Rafael Nadal.

