Rafael Nadal vor Comeback bei Mubadala World Tennis Championship bescheiden: "Keine großen Erwartungen"

Rafael Nadal steht bei der Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi vor seinem Comeback auf dem Tenniscourt. Der Sechste der Weltrangliste freut sich nach einigen schweren Monaten auf das Turnier in den Emiraten: "Ich will es genießen", sagt der 35 Jahre alte Spanier. Allerdings geht der 20-fache Grand-Slam-Champion ohne "große Erwartungen" in das Turnier im International Tennis Center.

