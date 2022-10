Diese hatte der 36-Jährige bereits im Sommer in Wimbledon erlitten. Zu seinem Halbfinale gegen Nick Kyrgios konnte Nadal nicht antreten. Auch die Geburt seines ersten Kindes vor Kurzem sorgte dafür, dass der Spanier eine verlängerte Pause einlegte.

Einzig zum Abschiedsspiel von Roger Federer beim Laver Cup Ende September kehrte Nadal kurzzeitig auf die große Bühne zurück. Im Doppel gegen Jack Sock/Frances Tiafoe verloren die beiden Superstars allerdings.

Ad

Sein letztes offizielles Turnier spielte der Rekord-Grand-Slam-Sieger bei den US Open (29. August bis 11. September). Dort verlor Nadal im Achtelfinale ebenfalls gegen Tiafoe.

Tennis Mouratoglou schwärmt: "Alcaraz kombiniert Fähigkeiten der Big Three" VOR 14 STUNDEN

Wann der Spanier auf die ATP-Tour zurückkehrt, ist noch nicht klar. Auch sein Arzt legte sich nicht fest.

Nadal will bei Show-Event in Südamerika antreten

Mit dem Paris Masters (ab 31. Oktober) und den ATP-Finals (ab 13. November) stehen allerdings noch zwei Highlights in diesem Jahr auf dem Programm. Zudem kündigte Nadal bereits an, dass er bei einem Showevent Ende November in Südamerika antreten wird. Dort wird auch French-Open- und US-Open-Finalist Casper Ruud dabei sein.

Für Ruiz Cotorro ist zumindest klar, wie Nadal es immer wieder schafft stärker zurückzukehren. "Ich denke, das Geheimnis ist harte Arbeit, Leidenschaft für den Sport, der Versuch, sich jeden Tag zu verbessern und hervorragende physische Tennisfähigkeiten zu haben", meinte der Arzt: "Er ist ein historischer Spieler für unseren Sport, und er wird uns weiterhin Freude bereiten."

Das könnte Dich auch interessieren: Gegnerin behindert - Swiatek bittet nach Finalsieg um Entschuldigung

Nadal emotional: "Ein wichtiger Teil meines Lebens geht auch"

WTA Guadalajara Bienenschwarm verzögert Match: Kvitova erringt kuriosen Sieg VOR 19 STUNDEN