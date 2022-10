"Das ist die beste Trophäe, die ich je gewonnen habe", schrieb Swiatek mit Blick auf das Surfbrett, das neben einem Glaspokal als Preis an die Siegerin überreicht wurde. Die 21-Jährige weiter: "Danke San Diego für eine wunderbare Woche und diesen einmaligen Vibe."

An ihre Gegnerin gerichtet, ergänzte Swiatek: "Gratulation an Donna Vekic für einen tollen Lauf! Und sorry dafür, dass ich am Netz mit meinen Händen gefuchtelt habe."

Zum Hintergrund: Swiatek hatte bei einem Breakball im zweiten Satz während des Spiels am Netz mit beiden Armen gefuchtelt. Vekic ließ sich zwar nicht beeindrucken und tütete den Punkt ein, bei einigen Fans sorgte Swiateks Gebaren aber für Kritik. Einige legten die Szene als bewusste Behinderung der Gegnerin aus.

Dass Swiatek im Nachgang um Entschuldigung bat, wurde positiv aufgenommen. Die ehemalige Tennisspielerin Pam Shriver antwortete beispielsweise: "Ich liebe die Entschuldigung, obwohl die Behinderung nicht nötig war. Fehler einzugestehen, zeugt von Reife."

