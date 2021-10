Die Reaktion ihres Großvaters teilte die Enkelin auch auf Twitter und schrieb dazu: "Ich bin Rafael Nadal und allen, die seinen 90. Geburtstag unvergesslich gemacht haben, auf ewig dankbar. Ich hoffe ihr versteht, dass ich das Video privat lasse. Ich zeige euch aber seine Reaktion."

Und diese war wirklich bewegend. Denn "O Parrallo" kamen bei der Botschaft von Nadal sogar die Tränen. Im Video ist unter anderem zu hören, wie der Tennis-Star dem 90-Jährigen zum Geburtstag gratuliert. Der Großvater war davon sichtlich gerührt und bedankte sich für die Nachricht seines Lieblingsspielers.

Deshalb hatte sich seine Enkelin Pilar überhaupt an Nadal gewandt.

WTA Finals Sakkari als fünfte Spielerin für WTA Finals qualifiziert VOR 19 STUNDEN

Am 4. Oktober schrieb sie in der ersten Nachricht an den Sport-Star: "Das ist mein Großvater. Er wird am 20. Oktober 90 Jahre alt. Er ist ein großer Fan und Bewunderer. Und das schönste Geschenk wäre, ihm in einem Video zu gratulieren. Vielen Dank!"

In einem Video, das dazu gepostet wurde, erklärte der damals fast 90-jährige Tennis-Fan unter anderem, weshalb Nadal sein absoluter Lieblingsspieler ist. Nun konnte der 20-malige Grand-Slam-Sieger einen besonderen Fan glücklich machen.

Das könnte Dich auch interessieren: Sinner und Ex-Ski-Star Vonn schließen besonderen Deal

Italo-Showdown in Antwerpen: Die besten Szene zu Sinners Erfolg

Australian Open "Mir fehlen die Worte": Djokovic überzieht Presse mit Vorwürfen 20/10/2021 AM 08:08