Der 20-Jährige hatte zunächst geschrieben: "Happy Birthday Lindsey Vonn! Ich hoffe, wir können irgendwann zusammen Ski fahren und du zeigst mir ein paar Tricks. Ich wünsche dir einen tollen Geburtstag und bleibe gesund."

Vonn hatte da nichts einzuwenden und antwortete: "Es steht! Eine Ski-Stunde im Tausch mit einer Tennis-Stunde. Das klingt fair!"

Die beiden Sport-Stars hatten sich im Rahmen der diesjährigen US Open auf einer Veranstaltung des gemeinsamen Sponsors Rolex kennengelernt. In New York hatte Vonn dann auch schon ein Foto der beiden gepostet.

Dazu schrieb sie mit einem Augenzwinkern: "Ich wünschte, ich könnte so gut Tennis spielen, wie er Ski fährt." Vielleicht kommt es also bald zu einem Austausch der Sportstars.

