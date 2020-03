Buzz

Seine neue Freundin ist ebenfalls auf der Tennis-Tour unterwegs: Anna Kalinskaya aus Russland. Die Nummer 112 der WTA-Rangliste postete ein Foto auf Instagram, wo die beiden in vertrauter Pose bei einem Besuch eines Basketballspiels zwischen den LA Lakers und Bosten Celtics zu sehen sind.

Bereits seit einiger Zeit halten sich hartnäckige Gerüchte um eine Beziehung zwischen den beiden Tennisspielern. In ihren Social-Media-Accounts zeigten sich beide beim Basketballspielen bei Kyrgios zuhause. Auch waren Bilder von dem Australier und der 21-Jährigen in Acapulco beim Essen aufgetaucht.

Beide hatten an dem Turnier in Mexiko teilgenommen. Kyrgios musste allerdings bereits in der ersten Runde verletzt aufgeben.

Zuvor soll Kyrgios ebenfalls mit einer Tennisspielerin liiert gewesen sein. Der Australierin Ajla Tomljanovic und ihm wird eine zweijährige "On-Off"-Beziehung nachgesagt.

Das könnte Dich auch interessieren: "So traurig": So reagiert die Tennis-Welt auf die Indian-Wells-Absage