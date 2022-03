Schon während der Partie zwischen Roter Stern Belgrad und Maccabi Tel Aviv wurde Novak Djokovic, der in der ersten Reihe direkt am Spielrand saß, am Mittwoch vom Hallensprecher unter großem Applaus der Fans in der Halle begrüßt.

Der Djoker beließ es aber nicht nur beim Zuschauen, sondern griff in einer Pause auch selbst zum Basketball und dribbelte am Spielfeldrand.

Nach dem 84:77-Sieg der Belgrader forderte die Mannschaft beim Feiern mit den Fans Djokovic dann sogar auf, zu ihnen aufs Spielfeld zu kommen. Unter dem großen Jubel der Zuschauer stellte sich der 34-Jährige zu den Spielern und zelebrierte ausgelassen den Erfolg.

Es ist nicht der erste Besuch des 20-maligen Grand-Slam-Champions. Immer wieder stattet der Tennis-Superstar den Basketballern einen Besuch ab und war auch während der Corona-Pandemie immer mal wieder in der Halle bei Spielen zu Gast.

Djokovic spielte in diesem Jahr bisher erst ein Turnier

Für den Djoker dürfte dieser Basketball-Besuch nicht nur eine schöne Ablenkung in der momentanen spielerischen Zwangspause sein. Der Applaus und die Unterstützung in der Heimat sind zudem sicherlich auch eine willkommene Abwechslung zur Tennis-Welt, wo er schon seit Jahren trotz seiner Erfolge um die Gunst der Fans kämpfen muss.

Aufgrund seiner Weigerung sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, hatte Djokovic schon im Januar die Australian Open verpasst, nachdem sein Visum für Australien nach einem tagelangen Rechtsstreit annulliert wurde und er wieder aus Melbourne abreisen musste.

Sein bisher einziges Turnier in 2022 spielte er in Dubai, wo er jedoch im Viertelfinale am Tschechen Jiri Vesely scheiterte. In der Weltrangliste musste der Djoker seine Spitzenposition an Daniil Medvedev abgeben.

