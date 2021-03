Publiziert 08/03/2021 Am 09:32 GMT | Update 08/03/2021 Am 09:38 GMT

Djokovic hatte die Führung zum ersten Mal am 4. Juli 2011 nach seinem ersten Wimbledonsieg übernommen.

Seit dem 3. Februar 2020 steht der 18-malige Grand-Slam-Champion ununterbrochen an der Spitze. Damit kann er nun den vollen Fokus auf sein zweites großes Ziel legen: Auch in der Rekordliste der meisten Major-Siege will Djokovic Federer und den Spanier Rafael Nadal (beide 20) überholen.

Bei den beiden deutschen Topspielern ergaben sich in der Weltrangliste keine Änderungen.

Alexander Zverev bleibt als Siebter bester Deutscher. Im WTA-Ranking liegt Angelique Kerber auf Platz 26.

