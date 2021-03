Publiziert 09/03/2021 Am 17:05 GMT | Update 09/03/2021 Am 17:07 GMT

Die Anhänger feierten auf den Straßen Belgrad eine große Party zu Ehren ihres Idols und fackelten unter anderem mehrere bengalische Feuer ab.

Obwohl Serbien mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 393,9 (bereits mehr als 4.500 Todesfälle) zu den absoluten Corona-Brennpunkten in Europa gehört, hielten die Fans weder einen erforderlichen Mindestabstand, noch trugen sie durchgehend Mund-Nasen-Bedeckungen.

Auch Djokovic selbst, der zwar eine Maske trug, zeigte sich alles andere als kontaktscheu und erfüllte gleich mehreren Anhängern Foto-Wünsche, ehe er sich gemeinsam mit seinen Eltern Dijana und Srdjan durch die Menschenmassen kämpfte und anschließend in einem Restaurant verschwand.

Bereits im Juni des vergangenen Jahres geriet der frischgebackene Australian-Open-Champion aufgrund der Austragung der Adria Tour in seiner Heimat in die Kritik. Gleich mehrere Spieler und Verantwortliche wurden im Anschluss an das Prestige-Turnier, das ohne jegliches Hygiene-Konzept ausgetragen wurde, positiv auf das Coronavirus getestet - inklusive Djokovic selbst.

Der 33-Jährige hatte am Montag Roger Federer offiziell als Rekordhalter für die meisten Wochen als Nummer eins der Welt (311) abgelöst. Seit dem 3. Februar 2020 steht der 18-fache Grand-Slam-Champion ununterbrochen an der Spitze der Weltrangliste.

