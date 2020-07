Novak Djokovic hat nach Ansicht seines ehemaligen Assistenz-Coachs Dusan Vemic nur eine echte Hürde zu meistern, wenn er auf die Tour zurückkehrt. Dabei handele es sich aber nicht um die Folgen der hoch umstrittenen Adria Tour, die der Weltranglistenerste im Juni während der Corona-Pandemie organisierte. Djokovic sei "physisch und mental ausgeruht", so Vemic. Es gebe allerdings eine Unwägbarkeit.

Novak Djokovic habe zuletzt "Zeit mit seiner Familie verbracht, gerade ist alles in Balance", beschreibt Dusan Vemic im Gespräch mit "Sport Klub" die Situation des Serben, der infolge der positiven Corona-Fälle und der laxen Sicherheitsvorkehrungen bei der Adria Tour schwer in die Kritik geraten war.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

US Open Erste Details: So sollen die US Open 2020 ablaufen VOR 4 STUNDEN

Vemic sieht indes keine Gefahr, dass sich Djokovic durch die Vorwürfe und Debatten der vergangenen Wochen aus dem Konzept bringen lässt. "Nach allem, was passiert ist, kann Novak nur stärker, schlauer und besser zurückkommen. Wann auch immer die Turniere starten, hat er bereits vier Monate gesunden Trainings hinter sich, ist physisch und mental ausgeruht", so der 44-Jährige, der früher selbst für die serbische Davis-Cup-Mannschaft aufschlug.

Djokovic: Nur ein paar Matches bis zur Topform?

Sorgen bereite ihm im Hinblick auf Djokovic allenfalls eine Sache. "Das Einzige, was er nicht hat, wie die meisten anderen Tennisspieler, sind genug Matches um zu sehen, wie er in Form ist", betonte Vemic. Allerdings brauche der 17-fache Grand-Slam-Turniersieger höchstwahrscheinlich nur "ein paar Matches, dann wird er wieder auf seinem höchsten Level sein".

Noch ist offen, wann Djokovic sein Comeback nach der Corona-Pause gibt. Es gilt als wahrscheinlich, dass er zunächst ab 22. August das nach New York verlegte Masters von Cincinnati spielt und im Anschluss die US Open an selber Stelle. Und es wäre schon eine große Überraschung, wenn der 33-Jährige dann nicht wieder in Topform wäre.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nach Adria Tour: Zverev nimmt wieder an Turnier teil

Play Icon WATCH Becker exklusiv: "Man fordert Unmögliches von Federer und Djokovic" 00:16:03

Tennis Federer erklärt: Perfekter Zeitpunkt für Rücktritt wäre 2017 gewesen GESTERN AM 14:53