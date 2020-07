Alexander Zverev wird sein erstes Turnier nach der Adria Tour spielen. Wie der Veranstalter bekannt gab, nimmt der 23-Jährige am Ultimate Tennis Showdown Teil 2 teil. Seit der Adria Tour und ihren Folgen hatte die Deutsche Nummer eins bei keinem Event mehr aufgeschlagen, nun wird er in der Mouratoglou Akademie sein Comeback geben. Zuletzt hatte Zverev seine Teilnahme in Berlin abgesagt.

Beim zweiten Teil des Ultimate Tennis Showdown startet Alexander Zverev am 2. August im Halbfinale. Zuvor (24.Juli - 1. August) wird in zwei Gruppen der Halbfinalgegner von "The Lion" und Felix Auger-Aliassime ermittelt. Mit dabei sind auch Dustin Brown, Benoît Paire und Grigor Dimtrov, der bei der Adria Tour positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Das Turnier wird von Patrick Mouratoglou organisiert und findet unter abweichenden Regeln statt. So wird in vier Vierteln gespielt und jedes dauert maximal 12 Minuten, insgesamt soll ein Match nicht länger als eine Stunde dauern. Dabei haben die Spieler sogenannte Ereigniskarten zur Verfügung, um ihre Punkte besser nutzen zu können.

Für Zverev ist es der erste öffentliche Auftritt seit dem Eklat um die Adria Tour. Eigentlich sollte er Anfang Juli bei den bett1ACES in Berlin antreten, sagte seine Teilnahme aber kurzfristig ab. Da das Turnier in der Akademie des Coaches von Serena Williams in Nizza stattfindet, hat der in Monaco ansässige Zverev eine kurze Anreise.

Zum ersten Mal werden bei dem Event auch Frauen antreten. Mit dabei sind auch Alize Cornet und Ons Jabeur.

