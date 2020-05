Novak Djokovic zählt zu den besten Tennisspielern der Welt. Der Weltranglistenerste denkt aktuell noch überhaupt nicht über ein Karriereende nach. In einem Interview hat seine Frau Jelena Djokovic jedoch verraten, dass der 32-Jährige im Jahr 2018 seine Karriere für zehn Tage beendet hatte. Zudem erklärt sie, warum er seine Meinung letztendlich wieder änderte.

Novak Djokovic ist einer der erfolgreichsten Tennisspieler der Welt. Der Serbe gewann bislang 17 Grand-Slam-Titel und war insgesamt 282 Wochen die Nummer eins. Doch es gab auch eine Zeit, in der der Tennisstar an sich zweifelte und sich für wenige Tage sogar in den Tennis-Ruhestand verabschiedete.

2017 musste der Serbe aufgrund einer Ellenbogen-Verletzung mehrere Monate pausieren. Als er 2018 schließlich sein Comeback gab, kämpfte er immer noch mit Schmerzen und unterzog sich wenig später einer Operation. Bereits kurze Zeit danach kehrte er - obwohl jeder ihm sagte, dass es zu früh sei - auf die Tour zurück. Vorerst jedoch ohne Erfolg: Er kassierte zwei Erstrundenniederlagen in Folge, bei den Indian Wells Masters und den Miami Open.

Tennis "Du bist meine Heldin": Tennis-Stars unterstützen Ibbou GESTERN AM 10:29

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Djokovic traf drastische Entscheidung

Der erfolgsverwöhnte Djokovic war solche frühen Niederlagen nicht gewohnt und wusste dementsprechend nicht, wie er damit umgehen sollte. Er traf eine drastische Entscheidung: Der Serbe entschloss sich dazu, mit dem Tennis aufzuhören. Das verriet seine Frau Jelena Djokovic im Interview mit "In Depth with Graham Bensinger".

Sie erzählte: "Nach seiner Niederlage in Miami teilte er mir mit, dass er mit dem Tennis aufhört. Ich war geschockt und fragte 'Wie' und er antwortete nur: 'Ja Jelena'."

Djokovic sprach auch mit seinem Manager Eduardo Artaldi und sagte ihm, dass er mit seinen Sponsoren reden solle. Der Serbe habe zwar noch nicht gewusst, ob er für sechs Monate, ein Jahr oder sogar für immer aufhören wolle, doch er wollte mit seinen Sponsoren offen umgehen und es ihnen überlassen, ob sie in dieser unklaren Zeit dabeibleiben wollen oder nicht.

Die Familie fuhr anschließend gemeinsam in den Urlaub und Djokovic wollte eigentlich nichts mehr mit Tennis zu tun haben. Doch seine Frau spielte im Urlaub gemeinsam mit Sohn Stefan zum Spaß mit dem gelben Filzball. Am dritten oder vierten Tag sei dann der Tennisprofi zum Zuschauen vorbeigekommen. Jelena Djokovic erzählte: "Glücklicherweise hat er gesehen, wie viel Spaß wir beim Tennis spielen haben und wie sehr wir die Zeit auf dem Platz genießen."

Frau und Sohn überzeugen Djokovic wieder vom Tennis

Der 32-Jährige fragte schließlich, ob er auch einen Schläger haben könne. Daraufhin neckte ihn seine Gattin und sagte: "Nein, du spielst nicht mehr Tennis, du hast aufgehört. Lass uns also den Platz, denn jetzt sind wir an der Reihe."

Doch sein Sohn Stefan rief: "Papa, jetzt bist du dran." Also nahm Djokovic einen Schläger in die Hand, nahm paar Bälle und begann mit dem Aufschlag. Jelena Djokovic sagte: "Es wirkte so, als würde er sich dabei nicht allzu schlecht fühlen und deswegen habe ich ihn gefragt, ob wir ein bisschen spielen wollen." Und Djokovic wollte. "Danach kam er jeden Tag zu uns, um mit den Kindern zu spielen", so die 33-Jährige.

Am letzten Urlaubstag habe er sich zum ersten Mal wieder richtige Tennisklamotten angezogen und sagte zu seiner Frau: "Ich werde Mario anrufen und ihn fragen, ob er wieder mein Trainer sein möchte."

Djokovic kehrte also bereits nach zehn Tage aus seinem Tennis-Ruhestand zurück und triumphierte noch im Jahr 2018 in Wimbledon und bei den US Open.

Das könnte dich auch interessieren: "Du bist meine Heldin": Tennis-Stars unterstützen Ibbou

Play Icon WATCH Djokovic zeigt sein Sandplatztraining: "Für U18 nicht empfohlen" 00:00:59

Tennis Serena Williams im Angriffsmodus: "Bin fit wie nie" GESTERN AM 07:29