Tennis-Talent Inès Ibbou hat nach ihrem Video über die Schwierigkeiten junger Profis große Unterstützung erhalten. Die beiden Top-Spieler Nick Kyrgios und Venus Williams beglückwünschten die 21-Jährige zu ihrer Aktion. Der Australier kommentierte "Respekt" und ließ mit einem Herz-Emoji seinen Support anklingen. Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin Williams meinte: "Du bist meine Heldin."

Ibbou hatte vor wenigen Tagen bei Instagram ein über neunminütiges Video gepostet, in dem sie über die finanziellen und sportlichen Sorgen vieler Nachwuchsspieler sprach und speziell ihre eigene Geschichte in Algerien erzählte.

Dabei wandte sie sich auch direkt an Tennis-Star Dominic Thiem, der vor einigen Wochen die geplanten Hilfsfonds für in der Weltrangliste schlechter platzierte Profis kritisiert hatte. Ibbou gab dem Österreicher aber explizit nicht die Schuld an der Lage: "Verstehe mich nicht falsch, ich mache dir keine Vorwürfe, wer du bist und für die aktuelle Situation." Seine Aussagen seien aber "verletzend" gewesen.

Billie Jean King teilt Ibbou-Video

Tennis-Legende Billie Jean King war von der Aktion des Algerierin sehr angetan. Ungleichheit sei ein "echtes Hindernis, um Erfolg im Tennis und Leben zu haben. Der Zutritt dazu ist nicht überall gleich und der Weg zum Erfolg ist nicht derselbe. Die Verantwortung liegt bei jeden, zu versuchen, diese Probleme zu lösen. Nicht nur für die Zukunft des Spiels, sondern auch für die Zukunft der Menschheit", meinte die US-Amerikanerin, die das Video auf ihrem eigenen Instagram-Profil teilte.

Von vielen anderen Spielern jenseits der Weltranglistenposition 100 erhielt Ibbou ebenfalls Unterstützung. Maria Patrascu (WTA-Ranking Nr. 819) schrieb etwa: "Jeder sollte das sehen." Auch Moez Echargui (ATP-Ranking Nr. 862), Skander Mansouri (ATP-Ranking Nr. 391) und Carolina Meligeni lves (WTA-Ranking Nr. 402) kommentierten unter dem Video und sprachen Ibbou ihre Unterstützung aus.

Der britische Tennis-Profi Jay Clarke (Nr.167) erklärte: "Ich erinnere mich daran, wie sie die Leute auf dem Platz zerstört hat, als wir jünger waren. Mach weiter. Gott ist immer gut."

Auch abseits des Tennis wurde die Aktion der 21-Jährigen gefeiert. Fußball-Profi Bruno Soares, der unter anderem für Fortuna Düsseldorf und den MSV Duisburg gespielte hatte, meinte: "Du bist eine Inspiration für uns alle. Träume und arbeite weiter hart. Mein größter Respekt an dich und deine Familie. Hoffentlich kann du deinen wunderschönen Weg weitergehen, wenn das alles hier vorbei ist."

