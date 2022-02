Sowohl Nadal als auch Djokovic traute der 48-Jährige weitere große Erfolge auf der ATP-Tour zu - auch bei Grand-Slam-Turnieren.

"Es könnte leicht sein, dass am Ende beide 22 Titel haben, aber ich denke, dass Novak nach den Erfolgen des letzten Jahres als der Größte in die Geschichte eingehen wird," erklärte er.

Ad

Von Beginn an zugetraut hatte Rusedski eine derart erfolgreiche Karriere dem Serben und auch Roger Federer jedoch nicht. Nadal beeindruckte ihn jedoch in jungen Jahren. Als der Brite den Linkshänder im Alter von 15 auf Mallorca trainieren sah, fand er den jungen Spanier "angsteinflößend".

Tennis Besondere Ehre winkt: Djokovic als Weltsportler des Jahres nominiert VOR 2 STUNDEN

"Man kann sich vorstellen, dass es so war, als würde man Cristiano Ronaldo oder George Best zum ersten Mal Fußball spielen sehen. Ich dachte nur: 'Oh mein Gott. Ich will nicht gegen diesen Jungen spielen'. So etwas hatte ich noch nie gesehen", schrieb der frühere Profi.

Rusedski: "Nadals größte Errungenschaft im Tennis"

Dem French-Open-Rekordsieger hatte er damals bereits Großes prophezeit: "Wenn man sein Haus auf jemandem in jungen Jahren hätte setzen wollen, wäre es Rafa gewesen."

Nadal (r.) befürwortet Djokovic-Start in Melbourne Fotocredit: SID

Er schwärmte weiter vom Spanier und zeigte sich insbesondere von Nadals Gewinn des "Happy Slams" beeindruckt. "Das war, ohne Zweifel, Rafael Nadals größte Errungenschaft im Tennis", betonte er und sprach von einem der besten Finals der Grand-Slam-Historie, dessen hohes Niveau ihn faszinierte.

Der Sieg des "Stiers von Manacor" in Australien überraschte Rusedski. "Vor ein paar Monaten konnte Rafa kaum laufen. Zuvor hatte er nur 2009 die Australian Open gewonnen. Niemand hätte gedacht, dass er nach Melbourne kommt, das Turnier gewinnt und noch vor Novak Djokovic 21 Slams gewinnt", schrieb der ehemalige Weltranglistenvierte.

Das könnte Dich auch interessieren: Coronatests von Djokovic gültig? Staatsanwaltschaft spricht Machtwort

Nadal verrät nach Melbourne-Coup: So soll es jetzt weitergehen

Tennis Impfung wegen Nadals 21. Titel? Djokovic-Biograf lässt aufhorchen VOR 20 STUNDEN