"Vor allem was die Ernährung angeht", gab Dijana Djokovic zu, unterstütze sie die Ansichten ihrer Schwiegertochter nicht. Konkreter wurde sie nicht. Fest steht aber, dass die Ernährung im Hause Djokovic ein großes Thema ist. Novak und Jelena betreiben zuhause in Monte-Carlo das vegane Restaurant Eqvita. Ein Projekt, das beiden sehr am Herzen liegt.

2016 eröffnete das Paar das Restaurant im Fürstentum, zwei Jahre zuvor hatten sie sich das Ja-Wort gegeben und geheiratet.

Für Djokovics Eltern kam das damals überraschend. "Wir trafen Jelena, als sie beide 18 Jahre alt waren", erinnert sich Mutter Dijana: "Ich dachte nicht, dass sie heiraten würden." Heute hat das Paar zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Nur: Die Mutter würde die Familie des Sohnes aber gerne häufiger sehen. "Leider kommen sie selten", ließ Dijana wissen.

Sportlich geht es für Djokovic in der kommenden Woche beim ATP Masters von Paris-Bércy weiter. Dass sich das Paar noch zu den medialen Auslassungen von Dijana Djokovic äußert, ist nicht zu erwarten.

