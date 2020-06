Novak Djokovic hat zwei Tage vor Beginn der von ihm initiierten Adria-Tour für Aufsehen gesorgt. Der Serbe trug mit einigen Teilnehmern um Alexander Zverev in seiner Heimatstadt Belgrad ein Fußball-Match aus, bei dem sich die Tennis-Stars auf ungewohntem Terrain prächtig amüsierten. Allerdings kam die Aktion nicht überall gut an. Im Netz wurden Djokovic und Co. für die Aktion teilweise kritisiert.

Der Australian-Open-Sieger traf sich zwei Tage vor Start des Tennis-Events mit zahlreichen Teilnehmern der Adria-Tour - darunter Dominic Thiem, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov und Damir Dzumhur - in einem Park in Belgrad, um sein fußballerisches Können unter Beweis zu stellen. Die Tennis-Profis schienen sich dabei prächtig zu amüsieren und sorgten für einige Highlights auf dem Feld.

Die von Djokovic ins Leben gerufene Adria-Tour findet vom 13. Juni bis zum 5. Juli (live bei Eurosport) in seiner serbischen Heimat, Kroatien, Montenegro und Bosnien statt. Der Erlös aus Turnier-Serie soll verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen zugutekommen.

Kritik an Djokovic und Co. im Netz

Auf die empfohlenen Corona-Abstandsregelungen wurde bei jenem prominenten Fußball-Match jedoch keinerlei Rücksicht genommen. Djokovic herzte seine beiden Mitspieler Zverev und Dimitrov und posierte mit seinen Kollegen unter anderem für ein Mannschaftsfoto. Dafür mussten die Tennis-Stars von den Usern im Netz einiges an Kritik einstecken, die unter den Posts ihr Unverständnis für das Zustandekommen der Bilder und den Kick äußerten.

Das Pikante daran: Erst kürzlich hatte der Weltranglistenerste die Veranstalter der US Open aufgrund der geplanten Hygienemaßnahmen heftig kritisiert und gar keinen Verzicht in Erwägung gezogen. "Wie es im Moment aussieht, wird die Saison für mich Anfang September auf Sand weitergehen", erklärte er und spielte damit auf die ebenfalls im Herbst geplanten French Open in Paris an.

