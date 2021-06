Publiziert 22/06/2021 Am 06:30 GMT

Um einen sogenannten "Golden Slam" zu erreichen, muss ein Spieler in einem Jahr alle vier großen Grand Slams (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open) gewinnen und dazu noch die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen holen.

Diesen Erfolg konnte bislang nur Steffi Graf 1988 für sich verbuchen. Doch auch Djokovic ist auf dem besten Weg, um in den Tennis-Olymp aufzusteigen.

Dem Serben fehlt nur noch ein Grand Slam-Sieg, um mit 20 Grand-Slam-Titeln auf einer Stufe mit den Routiniers Roger Federer und Rafael Nadal zu stehen. Gleichzeitig ist er der einzige Tennis-Spieler der Open Era, der alle Grand Slams mindestens zweimal gewinnen konnte.

Was ihm diese Saison in die Karten spielt: Federer beendete Roland-Garros frühzeitig, Rafael Nadal entschied sich dazu, Wimbledon und die Olympischen Spiele auszulassen.

Wilander über Djokovic: "Ist übermenschlich"

Hat die Stunde für den "Djoker" also geschlagen? Wilander ist von den Qualitäten des 34-Jährigen überzeugt: "Ich glaube, er will sich selbst zeigen, dass er übermenschlich ist. Und wenn ich ihn spielen sehe, denke ich, er ist übermenschlich", sagte der Ex-Profi.

Auch die physischen Voraussetzungen sieht der Tennis-Experte beim Jüngsten der "Big Three" im Männer-Tennis gegeben, um in diesem Jahr Geschichte zu schreiben. "Ich denke, sein Körper kann damit umgehen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass er höchstwahrscheinlich Matches spielen muss, um die Intensität hoch zu halten", so die Einschätzung Wilanders.

Djokovic nach Sieg in Paris: "Alles ist möglich"

Aber auch Djokovic selbst träumt nach Sieg in Paris vom ultimativen Ziel. "Alles ist möglich, und ich habe mich in eine gute Position gebracht, um den Golden Slam zu gewinnen", erklärte er nach seinem Finalsieg in Paris.

Derweil bereitet sich der 19-malige Major-Sieger mit einem Einsatz im Doppel bei den Mallorca Championchips auf Wimbledon vor. Auf dem heiligen Rasen im All England Club peilt der Serbe dann seinen sechsten Triumph an. Es wäre sein dritter Grand-Slam-Erfolg in diesem Jahr und ein weiterer Schritt zum ganz großen Coup.

