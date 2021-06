Publiziert 21/06/2021 Am 13:13 GMT

Im Achtelfinale kommt es nun zum deutschen Duell mit Tamara Korpatsch (Hamburg).

"Es ist immer schwierig, wenn man plötzlich eine Gegnerin hat, auf die man gar nicht eingestellt war", sagte Siegemund: "Damit muss man umgehen können. Meine Vorbereitung war durchwachsen, deswegen war ich froh, dass ich ein bisschen Zeit hatte, reinzukommen. War nicht mein bestes Tennis, aber manchmal reicht es, einfach durchzukommen."

Am Montag können auch die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel), die bei der Premiere des Rasenturniers im hessischen Kurort auch als Turnierbotschafterin fungiert, und Qualifikantin Anna Zaja (Stuttgart) ins Achtelfinale folgen. Andrea Petkovic (Darmstadt) hatte bereits am Sonntag ihr Erstrundenmatch gewonnen. Ausgeschieden ist die Qualifikantin Anna Zaja (Stuttgart) durch eine 0:6, 4:6-Niederlage gegen die US-Amerikanerin Ann Li.

WTA Bad Homburg WTA-Turnier in Bad Homburg live im TV und im Livestream VOR 18 STUNDEN

Das Turnier im Bad Homburger Kurpark ist für die Spielerinnen der letzte Härtetest vor dem Rasen-Highlight in Wimbledon (ab 28. Juni). Schon im vergangenen Jahr hatte das Event an historischer Stätte Premiere feiern sollen, musste aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen. 1876 wurde in Bad Homburg der erste Tennisklub auf dem europäischen Festland gegründet.

Das könnte Dich auch interessieren: Struff scheitert auf Mallorca direkt zum Auftakt

(SID)

Autsch! Cirstea schießt sich selbst ins Gesicht - Petkovic eilt zur Hilfe

WTA Berlin Überraschung in Berlin: Qualifikantin holt den Titel VOR 19 STUNDEN