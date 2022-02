"Ich schwöre, es gibt keine Antwort", sagte der Weltranglistensechste im Interview mit "La Republica" auf die Frage, wer der Beste sei.

"Ich habe gegen beide schon oft verloren. Nadal ist Linkshänder und bringt dich wohin er will, was dir den Eindruck vermittelt, dass er dich mehr spielen lässt und am Ende schlägt er dich", sagte der Wimbledon-Finalist von 2021 über die Stärken des Spaniers.

Den Spielstil des Serben analysierte er ebenfalls: "Djokovic deaktiviert dich einfach, er ist ein großartiger Konterspieler."

"Die beiden sind zusammen mit Federer die größten Tennisspieler aller Zeiten, großartige Athleten. Das reicht aus, um zu verstehen, was es bedeutet, sie [auf dem Tennisplatz] vor sich zu haben", resümierte Berrettini.

Auch zu der Tatsache, dass die drei Spieler auf der Tour und in Matches gegen Underdogs einen riesigen Fansupport genießen, äußerte sich Berrettini. "Es ist nur eine Frage der Zeit, es wird vergehen. Das gleiche widerfuhr Nadal zu Beginn", sagte er.

Der gebürtige Römer erklärte, dass es die Öffentlichkeit damals auch eher mit den gestandenen Spielern wie Pete Sampras oder Andre Agassi hielt und nicht mit den neuen Champions, die heute ebenfalls Legenden sind.

